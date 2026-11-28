Как сообщает Notebookcheck, Badger использует батарею, электромоторы, компьютеры, камеры, проводку, центральный дисплей и часть салона от Tesla Model 3. Hoffman EV подтверждает, что автомобиль построен вокруг агрегатов донорской Tesla, но получает совершенно новые шасси и кузов.

Минивэн, пикап и почти сафари-кар

Колесная база осталась от Model 3, однако общая длина уменьшилась благодаря короткому переднему свесу. Кузов изготовлен из переработанного алюминия, внутренние панели – из переработанного HDPE-пластика.

Крыша и дверь можно снимать, а конфигурацию салона менять в зависимости от задания. В максимальном варианте Badger вмещает 11 человек и юридически регистрируется в США как автобус.

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Auto24 уже рассказывал о Badger после его показа на SEMA. Теперь появились новые подробности о реальной эксплуатации.

Клиренс составляет около 20 см, углы въезда и съезда – по 37 градусов. При этом электромобиль разгоняется до 60 миль/час менее чем за четыре секунды.

Supercharger остался, а с FSD сложнее

Поскольку электроника происходит от Tesla, Badger может работать с мобильным приложением, получать обновления по воздуху, использовать Dog Mode и заряжаться на Supercharger.

Это особенно интересно, ведь Tesla раньше ограничивала Supercharging для некоторых серьезно поврежденных и восстановленных машин. Auto24 писал об изменении этой политики.

Оборудование для FSD тоже сохранено, но Hoffman не планирует самостоятельно активировать систему из-за юридических рисков. Тем более, FSD остается системой помощи водителю, а не полноценным автопилотом. Недавно Auto24 показывал, как две Tesla из FSD пытались разминуться на узкой дороге.

Цена около 70 тысяч долларов

Главный минус квадратного кузова – аэродинамика. Во время поездки на выставку Badger смог проехать по трассе примерно 150 миль, то есть около 240 км. После доработки кузова Hoffman рассчитывает поднять этот показатель примерно до 320 км.

Ориентировочный бюджет готового проекта составляет около 70 тысяч долларов вместе с донорским Model 3. Серийный прототип должны подготовить в начале 2027 года, а плановый темп производства составляет около 100 машин в год.

Фактически Badger показывает, сколько разных автомобилей можно построить вокруг техники старой Model 3, если перестать считать, что она обязательно должна оставаться седаном.