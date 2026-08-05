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Нетрезвый вождь "Жигулей" пытался выдать за водителя полиции собственного пса: курьезные фото

В Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя, который пытался избежать ответственности необычным способом. Когда на место происшествия приехала полиция, владелец авто посадил за руль своего пса и утверждал, что именно он был за рулем.
Пьяный водитель после ДТП хотел переложить вину на своего пса и усадил его за руль.

ФОТО: Телеграмма TERNY_KR|

Фото с места происшествия

Данила Северенчук
logo5 августа, 11:25
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Событие произошло утром 3 августа недалеко от станции Рокувата в направлении объездной дороги, отмечает Telegram-канал TERNY_KR. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2106 находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением на скорости и допустил съезд транспортного средства из проезжей части в кювет. В результате инцидента никто не пострадал.

Попытка избежать ответственности и реакция правоохранителей

После аварии виновник ДТП решил переложить вину за совершенное на свою собаку, которая находилась вместе с ней в салоне автомобиля. Муж пересадил четырехлапого на водительское сиденье за руль.

Когда на место происшествия прибыли патрульные полицейские, наставник убеждал правоохранителей, что автомобилем управлял пес, и предлагал проверить животное на состояние опьянения. Полицейские не учли аргументы водителя и зафиксировали фактические обстоятельства происшествия.

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Правовые последствия для виновника автопроисшествия

В отношении реального водителя автомобиля правоохранители составили административные материалы. Мужчине инкриминируют нарушения по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях:

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