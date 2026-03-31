Незаконное оформление авто через базу МВД: в Киеве арестовали организаторов масштабной аферы

Масштаб незаконного оформления автомобилей с использованием доступа к базе данных Министерства внутренних дел Украины распространялся на пять областей в разных регионах Украины.

Как сообщают Офис Генерального прокурора и Главное управление Национальной полиции в Киеве, организаторы заработали на незаконных операциях примерно 6,5 млн гривен, проведя с января 2025 года почти 13 тысяч сделок купли-продажи.

Что известно о преступлении

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 12 лицам. Они считались костяком группировки с широкими полномочиями управления процессами и финансовыми потоками.

По данным следствия, организаторы создали сеть фиктивных компаний, которые якобы предоставляли услуги комиссионной продажи автомобилей.

Созданные фирмы оформляли на подставных лиц, которые:

получали официальный доступ к базе МВД;

оформляли квалифицированные электронные подписи;

передавали эти данные организаторам схемы.

Фирмы регистрировались на подставных лиц с минимумом риска для организаторов. Фото: Офис Генпрокурора

Как работала схема

Злоумышленники осуществляли незаконные операции без участия владельцев или покупателей авто. В частности:

заключали договоры купли-продажи без присутствия сторон;

оформляли транспортные средства, находящихся в розыске;

легализовали авто с поддельными документами;

занижали стоимость автомобилей через фиктивные оценки.



География деятельности

Услуги предоставляли в нескольких регионах Украины:

Киевская область

Житомирская область

Винницкая область

Черкасская область

Одесская область

Сколько это стоило

Стоимость "услуг" составляла от 3 000 до 10 000 гривен – в зависимости от сложности документов.

К преступным деяниям причастны полсотни человек и еще с десяток организаторов схемы. Фото: полиция Киева

Как развивается следствие такого масштаба

По предварительным данным, к схеме могли быть привлечены более 50 человек. Правоохранители провели 48 обысков. Досудебное расследование осуществляют следователи Национальная полиция Украины при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности.

В зависимости от совершенного им инкриминируют ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное им грозит до пятнадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.