Незаконное оформление авто через базу МВД: в Киеве арестовали организаторов масштабной аферы

ФОТО: Офис Генпрокурора|
Обыски прошли в 48 местах, изъято немало документов, свидетельствующих о незаконных операциях с автомобилями при регистрации в базе данных МВД
Масштаб незаконного оформления автомобилей с использованием доступа к базе данных Министерства внутренних дел Украины распространялся на пять областей в разных регионах Украины.
Как сообщают Офис Генерального прокурора и Главное управление Национальной полиции в Киеве, организаторы заработали на незаконных операциях примерно 6,5 млн гривен, проведя с января 2025 года почти 13 тысяч сделок купли-продажи.
Что известно о преступлении
Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 12 лицам. Они считались костяком группировки с широкими полномочиями управления процессами и финансовыми потоками.
По данным следствия, организаторы создали сеть фиктивных компаний, которые якобы предоставляли услуги комиссионной продажи автомобилей.
Созданные фирмы оформляли на подставных лиц, которые:
- получали официальный доступ к базе МВД;
- оформляли квалифицированные электронные подписи;
- передавали эти данные организаторам схемы.
Фирмы регистрировались на подставных лиц с минимумом риска для организаторов. Фото: Офис Генпрокурора
Как работала схема
Злоумышленники осуществляли незаконные операции без участия владельцев или покупателей авто. В частности:
- заключали договоры купли-продажи без присутствия сторон;
- оформляли транспортные средства, находящихся в розыске;
- легализовали авто с поддельными документами;
- занижали стоимость автомобилей через фиктивные оценки.
География деятельности
Услуги предоставляли в нескольких регионах Украины:
- Киевская область
- Житомирская область
- Винницкая область
- Черкасская область
- Одесская область
Сколько это стоило
Стоимость "услуг" составляла от 3 000 до 10 000 гривен – в зависимости от сложности документов.
К преступным деяниям причастны полсотни человек и еще с десяток организаторов схемы. Фото: полиция Киева
Как развивается следствие такого масштаба
По предварительным данным, к схеме могли быть привлечены более 50 человек. Правоохранители провели 48 обысков. Досудебное расследование осуществляют следователи Национальная полиция Украины при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности.
В зависимости от совершенного им инкриминируют ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины.
За совершенное им грозит до пятнадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.