Незаконный "трансфер" в ЕС: на Закарпатье разоблачили три их схемы переправщиков уклонистов

Речь идет об организованных схемах на участках украинско-венгерской и украинско-румынской границ. Об этом говорится в сообщении Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины – Западная граница

Операцию провели офицеры Мукачевского пограничного отряда совместно с полицией, СБУ и прокуратурой.

До $11 тысяч за "услугу"

В городе Мукачево задержали двух жителей Закарпатья, которые организовали канал незаконного выезда в Венгрию вне пунктов пропуска.

Своему клиенту они пообещали беспрепятственное пересечение границы за 11 тысяч долларов США.

Схема из Ивано-Франковской области: доставка до границы

Еще одну попытку незаконной переправки разоблачили правоохранители вместе с межведомственной группой. Задержана жительница Ивано-Франковской области, которая за 10 тысяч долларов доставляла “клиента” на Закарпатье.

Бизнес с "гарантированной" переправки уклонистов в ЕС не сворачивается, хотя на всех участках границы все тропы давным-давно известны.

Далее мужчина должен был незаконно пересечь границу в районе отдела пограничной службы "Вилок".



Канал в Румынию перекрыли возле границы

Отдельно правоохранители ликвидировали еще одну схему – на этот раз на украинско-румынском направлении.

На окраине села Великий Бычков задержали местного жителя, который вез мужчину к границе. Стоимость такой "услуги" составляла 9 тысяч долларов США.

Что грозит организаторам

Все причастные задержаны. Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия. В случае доказательства вины фигурантам грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.