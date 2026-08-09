Как в Польше работают скрытые фоторадары и автомобили полиции

Распознать "основу" можно, но здесь нужна внимательность, и это поможет избежать штрафа. Обычно мобильные фоторадары адаптированы в обычное авто, но с камерой.

Инспекция автомобильного транспорта Польши (ITD) использует 62 автомобиля без опознавательных знаков. Они оборудованы чешскими радарами Ramet AD9C. Об этом сообщает ресурс "Польша за рулем".

В роли мобильных фоторадаров работают:

Ford Focus;

Ford Mondeo;

Peugeot Partner;

Volkswagen Passat.

Такие машины могут стоять на обочине дороги и выглядеть как обычный припаркованный автомобиль. На самом же деле они автоматически контролируют скорость транспорта.

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Как распознать автомобиль с фоторадаром

Есть несколько характерных признаков. Во-первых, головка радара установлена в радиаторной решетке или переднем бампере. Во-вторых, через лобовое стекло хорошо просматривается видеокамера.

Внешне он не похож на автомобиль полиции, но если присмотреться, сопоставить, то все становится на свои места – засада. Фото: voditeli.pl

Есть еще одна примета. Эксперты указывают на установленные в переднем бампере парные вспышки, похожие на дополнительные дневные ходовые огни. Они включаются только при недостаточной видимости.

Вся информация о нарушении передается в цифровом виде в офис ITD. После проверки владельца автомобиля ему по почте посылают уведомление о нарушениях и форме для заполнения.

Дальше все просто – "письмо счастья" придет по месту регистрации водителя и его автомобиля.

Как узнать полицейский автомобиль без опознавательных знаков

Полицейские на автомобилях без опознавательной атрибутики явление довольно распространено в Польше. На дорогах работает полицейская группа SPEED, специализирующаяся на борьбе с опасными нарушениями.

На что следует обратить внимание. Как правило, за рулем всегда находятся офицеры в полицейской форме. Служебный кашкет в основном лежит на передней панели.

Заметным признаком является за задним стеклом электронный экран с надписью большими буквами "STOP POLICJA". Обычно он выключен, видна только планка его панели. Включается только при необходимости.

Здесь есть звуковые, световые сигналы спецтранспорта плюс информационная LED-планка с необходимым приказным текстом, обязательным к исполнению. Фото: voditeli.pl

Кроме этого, над передней панелью, у лобового стекла, расположена камера, а в радиаторной решетке можно заметить скрытые синие проблесковые маячки;

Не стоит игнорировать еще одну примету – стиль движения. При фиксации скорости патрульный автомобиль длительное время двигается позади транспортного средства, выдерживая одинаковую дистанцию.

Какие автомобили скрытого контроля использует SPEED

Если раньше польские водители ассоциировали скрытые патрули преимущественно с BMW, то сегодня парк гораздо разнообразнее.

В частности, полицейские используют:

BMW 330i мощностью 258 л.;

Skoda Superb 2.0 TSI мощностью 280 л.с.;

Cupra Formentor 2.0 TSI мощностью 310 л.;

Kia Stinger с 3,3-литровым V6 мощностью 370 л.

Лучший совет здесь

Несмотря на возможность узнать отдельные признаки скрытых патрулей или мобильных фоторадаров, полагаться на это не стоит. Польская полиция и ITD регулярно обновляют парк автомобилей и техническое оснащение, а модели машин и оборудования могут изменяться.

Лучший способ избежать штрафов – соблюдать установленные скоростные ограничения.