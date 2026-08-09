Как в Польше работают скрытые фоторадары и автомобили полиции

ФОТО: Polska za kierownicą|
Обычно радар интегрирован в решетку радиатора и он практически незаметен
Распознать "основу" можно, но здесь нужна внимательность, и это поможет избежать штрафа. Обычно мобильные фоторадары адаптированы в обычное авто, но с камерой.
Инспекция автомобильного транспорта Польши (ITD) использует 62 автомобиля без опознавательных знаков. Они оборудованы чешскими радарами Ramet AD9C. Об этом сообщает ресурс "Польша за рулем".
В роли мобильных фоторадаров работают:
- Ford Focus;
- Ford Mondeo;
- Peugeot Partner;
- Volkswagen Passat.
Такие машины могут стоять на обочине дороги и выглядеть как обычный припаркованный автомобиль. На самом же деле они автоматически контролируют скорость транспорта.
Как распознать автомобиль с фоторадаром
Есть несколько характерных признаков. Во-первых, головка радара установлена в радиаторной решетке или переднем бампере. Во-вторых, через лобовое стекло хорошо просматривается видеокамера.
Внешне он не похож на автомобиль полиции, но если присмотреться, сопоставить, то все становится на свои места – засада. Фото: voditeli.pl
Есть еще одна примета. Эксперты указывают на установленные в переднем бампере парные вспышки, похожие на дополнительные дневные ходовые огни. Они включаются только при недостаточной видимости.
Вся информация о нарушении передается в цифровом виде в офис ITD. После проверки владельца автомобиля ему по почте посылают уведомление о нарушениях и форме для заполнения.
Дальше все просто – "письмо счастья" придет по месту регистрации водителя и его автомобиля.
Как узнать полицейский автомобиль без опознавательных знаков
Полицейские на автомобилях без опознавательной атрибутики явление довольно распространено в Польше. На дорогах работает полицейская группа SPEED, специализирующаяся на борьбе с опасными нарушениями.
На что следует обратить внимание. Как правило, за рулем всегда находятся офицеры в полицейской форме. Служебный кашкет в основном лежит на передней панели.
Заметным признаком является за задним стеклом электронный экран с надписью большими буквами "STOP POLICJA". Обычно он выключен, видна только планка его панели. Включается только при необходимости.
Здесь есть звуковые, световые сигналы спецтранспорта плюс информационная LED-планка с необходимым приказным текстом, обязательным к исполнению. Фото: voditeli.pl
Кроме этого, над передней панелью, у лобового стекла, расположена камера, а в радиаторной решетке можно заметить скрытые синие проблесковые маячки;
Не стоит игнорировать еще одну примету – стиль движения. При фиксации скорости патрульный автомобиль длительное время двигается позади транспортного средства, выдерживая одинаковую дистанцию.
Какие автомобили скрытого контроля использует SPEED
Если раньше польские водители ассоциировали скрытые патрули преимущественно с BMW, то сегодня парк гораздо разнообразнее.
В частности, полицейские используют:
- BMW 330i мощностью 258 л.;
- Skoda Superb 2.0 TSI мощностью 280 л.с.;
- Cupra Formentor 2.0 TSI мощностью 310 л.;
- Kia Stinger с 3,3-литровым V6 мощностью 370 л.
Лучший совет здесь
Несмотря на возможность узнать отдельные признаки скрытых патрулей или мобильных фоторадаров, полагаться на это не стоит. Польская полиция и ITD регулярно обновляют парк автомобилей и техническое оснащение, а модели машин и оборудования могут изменяться.
Лучший способ избежать штрафов – соблюдать установленные скоростные ограничения.