Независимый дизайнер объединил Daewoo Matiz с элементами Porsche 911: что из этого вышло

Основной деталью редизайна стала интеграция передних фар в форме жареного яйца от дорестайлинговой модели Porsche 996 в короткий капот Daewoo Matiz. Ниже расположен передний бампер в стиле Turbo с увеличенными воздухозаборниками и встроенным сплиттером.

Профиль и задняя часть автомобиля получили широкие расширенные колесные арки, графику 996, пятиспицевые легкосплавные диски в стиле Porsche, задние фонари, соединенные светоотражающей полосой на всю ширину в стиле 911 Carrera 4S, спойлер на крыше, черные наклейки, бампера в цвет кузова и двойные выхлопные трубы.

"Я всегда думал, что Matiz выглядит так, будто его разработали в сотрудничестве с Porsche, поэтому фары 911-го идеально к нему подходят",– рассказал автор в социальных сетях, Добавив, что 996-й является одним из его любимых автомобилей.

Технический контекст и история моделей