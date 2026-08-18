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Независимый дизайнер объединил Daewoo Matiz с элементами Porsche 911: что из этого вышло

Автомобильный дизайнер @weirobird представил серию виртуальных рендеров под названием Matiz Carrera 4S, превратив бюджетный Daewoo Matiz в стилизованный спорткар. Проект начался как произведение искусства для галереи EREVO Sinsa в Сеуле и получил продолжение в виде реалистичных цифровых концептов.
Daewoo Matiz получил дизайн Porsche 996: что из этого вышло

ФОТО: Inst; @weirobird|

Daewoo Matiz в стиле Porsche

Данила Северенчук
logo18 августа, 15:50
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Основной деталью редизайна стала интеграция передних фар в форме жареного яйца от дорестайлинговой модели Porsche 996 в короткий капот Daewoo Matiz. Ниже расположен передний бампер в стиле Turbo с увеличенными воздухозаборниками и встроенным сплиттером.

Профиль и задняя часть автомобиля получили широкие расширенные колесные арки, графику 996, пятиспицевые легкосплавные диски в стиле Porsche, задние фонари, соединенные светоотражающей полосой на всю ширину в стиле 911 Carrera 4S, спойлер на крыше, черные наклейки, бампера в цвет кузова и двойные выхлопные трубы.

"Я всегда думал, что Matiz выглядит так, будто его разработали в сотрудничестве с Porsche, поэтому фары 911-го идеально к нему подходят",– рассказал автор в социальных сетях, Добавив, что 996-й является одним из его любимых автомобилей.

Технический контекст и история моделей

  • Daewoo Matiz, также продававшийся под брендами Chevrolet и Pontiac в Мексике разработала студия Italdesign под руководством Джорджетто Джуджаро в 1998 году.
  • Городской автомобиль оснащался 0,8-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 51 лошадиная сила. Для сравнения, базовая Porsche 996 Carrera 1997 года имела атмосферный 3,4-литровый оппозитный шестицилиндровый мотор на 300 "лошадей".

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