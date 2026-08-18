Независимый дизайнер объединил Daewoo Matiz с элементами Porsche 911: что из этого вышло

ФОТО: Inst; @weirobird|
Daewoo Matiz в стиле Porsche
Основной деталью редизайна стала интеграция передних фар в форме жареного яйца от дорестайлинговой модели Porsche 996 в короткий капот Daewoo Matiz. Ниже расположен передний бампер в стиле Turbo с увеличенными воздухозаборниками и встроенным сплиттером.
Профиль и задняя часть автомобиля получили широкие расширенные колесные арки, графику 996, пятиспицевые легкосплавные диски в стиле Porsche, задние фонари, соединенные светоотражающей полосой на всю ширину в стиле 911 Carrera 4S, спойлер на крыше, черные наклейки, бампера в цвет кузова и двойные выхлопные трубы.
"Я всегда думал, что Matiz выглядит так, будто его разработали в сотрудничестве с Porsche, поэтому фары 911-го идеально к нему подходят",– рассказал автор в социальных сетях, Добавив, что 996-й является одним из его любимых автомобилей.
Технический контекст и история моделей
- Daewoo Matiz, также продававшийся под брендами Chevrolet и Pontiac в Мексике разработала студия Italdesign под руководством Джорджетто Джуджаро в 1998 году.
- Городской автомобиль оснащался 0,8-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 51 лошадиная сила. Для сравнения, базовая Porsche 996 Carrera 1997 года имела атмосферный 3,4-литровый оппозитный шестицилиндровый мотор на 300 "лошадей".