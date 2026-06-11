Нидерландская армия получила первые водородные грузовики: дизель вскоре может уйти в отставку

Новые тягачи переданы Королевской армии для 210-го транспортного подразделения Командования оперативной поддержки на суше (OOCL). Об этом пополнении рассказывает truckstar.nl.

В Минобороны Нидерландов отмечают, что проект направлен на оценку возможностей водородных технологий в сфере тяжелых военных перевозок и снижение воздействия транспортного сектора на окружающую среду.

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Первый шаг к "зеленому" военному транспорту

В отличие от большинства современных водородных транспортных средств, новые MAN hTGX не оснащены топливными элементами. Вместо этого они используют двигатель внутреннего сгорания, адаптированный для работы на водородном топливе, что позволяет сохранить конструктивное сходство с традиционными дизельными грузовиками.

В моторном отсеке MAN hTGX установлен модернизированный шестицилиндровый двигатель H45, созданный на базе рядного агрегата D38 рабочим объемом 16,8 литров. Силовая установка с непосредственным впрыском водорода развивает мощность 383 кВт (520 л.с.) и обеспечивает максимальный крутящий момент 2500 Нм при 900-1300 об/мин.

Если бы не военная расцветка, то этот транспорт можно было бы принять за гражданский для строительной отрасли или магистральных перевозок дальнего следования. Фото: Materialellogistiek Commando NL

Непосредственный впрыск водорода в двигатель обеспечивает особенно быструю подачу мощности. Благодаря сжатому водороду (CG H2) под давлением 700 бар (690,8 атм) и емкости бака 56 кг, автомобиль можно заправить менее чем за 15 минут.

По данным производителя, этого достаточно для преодоления около 600 км даже при полной массе автопоезда до 40 тонн.

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С выбросами CO 2 менее 1 г/ткм MAN hTGX будет соответствовать критериям «транспортного средства с нулевым уровнем выбросов» в соответствии с новым европейским законодательством по CO 2 .

Практическая проверка технологии

Это фактически аналог гражданской версии MAN hTGX (см. видео выше и внизу), которая предлагает альтернативу с нулевым уровнем выбросов для специальных применений, таких как перевозка тяжелых грузов, например, строительные работы, перевозка цистернами или перевозка лесоматериалов. Для армейской логистики это очень подходит.

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Грузовики будут задействованы в регулярных транспортных операциях, включая перевозку генеральных грузов, оборудования и топлива. Для обеспечения эксплуатации водители получили специальные топливные карты, которые позволяют заправлять машины на всех водородных АЗС страны.

В Минобороны Нидерландов рассчитывают, что полученный опыт поможет определить перспективность водородных двигателей внутреннего сгорания для будущего парка тяжелого военного транспорта.