Нидерланды срочно усиливают армию австралийскими бронемашинами Bushmaster, которые хорошо знают в Украине

Решение принято в рамках срочного оперативного запроса нидерландских вооруженных сил. В Австралии отмечают, что ускорение поставок стало результатом тесного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран и производителем техники.

Новые Bushmaster будут поступать в самой современной конфигурации с усовершенствованными системами защиты и оборудованием, адаптированным к актуальным угрозам на поле боя.

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Машина, которую уже испытала война в Украине

Для Украины Bushmaster не является новинкой. С апреля 2022 года Австралия передала Силам обороны около 120 таких бронеавтомобилей.

За это время машины зарекомендовали себя как надежный транспорт для перевозки личного состава, эвакуации раненых и выполнения боевых задач в опасных районах. Именно опыт войны в Украине стал одним из факторов, что привлек дополнительное внимание европейских армий к этой платформе.

Что представляет собой Bushmaster

Bushmaster Protected Mobility Vehicle (PMV) – это бронированный полноприводный автомобиль массой около 15 тонн.

Основные характеристики:

длина – 7 м;

высота – 2,6 м;

двигатель Caterpillar – 7,2 л;

мощность – 300 л.с.;

крутящий момент – более 1100 Нм;

автоматическая трансмиссия – Allison;

максимальная скорость – до 100 км/ч;

запас хода – до 800 км.

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Полный привод и высокий клиренс обеспечивают машине хорошую проходимость как на бездорожье, так и в сложных погодных условиях.

Защита от мин и засад

Одним из главных преимуществ Bushmaster считается высокий уровень защиты экипажа. Цельностальная конструкция соответствует второму уровню стандарта STANAG 4569 и способна выдерживать попадание пуль калибров 5,56 и 7,62 мм.

Одной из отличительных особенностей машины является ее монококовый кузов с V-образным днищем. Этот конструктивный элемент значительно повышает защиту экипажа от последствий взрывов под машиной мин с мощностью до 9,5 кг в тротиловом эквиваленте. Уровень защиты экипажа является одним из самых больших преимуществ Bushmaster.

Броневик с правым рулем в постепенно интегрируется в европейский рынок, уже есть наработки, позволяющие пересадить водителя на левое кресло. Фото: сайт drive.com.au

Машина предназначена не только для транспортировки пехоты, но и может быть модифицирована в широкий спектр специализированных версий – от инженерных и санитарных вариантов до командно-разведывательных машин, а также носителей вооружения.

Стандартное вооружение включает дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 5,56 или 12,7 мм.

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Европейская прописка для Bushmaster

Параллельно с наращиванием производства бронемашин Bushmaster происходит их интеграция в европейское оборонно-промышленное пространство. Австралийская компания Thales заключила соглашение о сотрудничестве с чешским государственным предприятием VOP CZ.

Отныне значительная часть работ по европейским заказам на Bushmaster будет выполняться на предприятии в Шенове вблизи города Новый Йичин. Речь идет не только о сборке машин, но и о сервисном обслуживании, логистику, техническое сопровождение и адаптацию отдельных версий под требования конкретных заказчиков.

Неделю назад по соглашению с Thales чешская компания VOP CZ своеобразным хабом для продвижения австралийских бронемашин в Европу, их гарантийного, сервисного сопровождения, ремонта и даже сборки. Фото: сайт czdefence

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет передача технологий и производственных компетенций. Это позволит проводить глубокую модернизацию бронемашин непосредственно в Европе. Например, для многих стран континента актуальным является переоборудование Bushmaster с правостороннего на левостороннее расположение руля, что требует серьезных конструктивных изменений.

Вместо послесловия

История с заказом Bushmaster для Нидерландов демонстрирует важную тенденцию: опыт войны в Украине все больше влияет на перевооружение армий НАТО.

Машины, которые еще несколько лет назад считались преимущественно средством для миротворческих миссий, сегодня рассматриваются как необходимый элемент защиты военных в войне высокой интенсивности.