Нидерланды закупили мотоциклы Yamaha мощностью 119 для контроля платных дорог: евровиньеток не будет

В состав Голландской транспортной инспекции (ILT) поступили новые мотоциклы Yamaha Tracer 9GT. Двухколесная техника мощная и уже укомплектована не только необходимой атрибутикой для дорожной инспекции, но и новейшей контрольно-измерительной аппаратурой.

Как пишет nieuwsmotor.nl, инспектор будет отслеживать оплату проезда коммерческим транспортом удаленно. Система будет работать по разработанному алгоритму и мгновенно выявлять неплательщиков.

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Технология уже протестирована

Установленная на мотоцикле аппаратура будет осуществлять мониторинг соблюдения правил электронной оплаты проезда грузовиками. Специальное оборудование будет подавать сигнал о транспортных средствах, которые не уплачивают дорожный сбор.

В случае фиксации нарушения грузовик будут останавливать, водителя предупреждать о нарушении и сопровождать до контрольного пункта.

Особенностью нидерландской системы является обязательное использование активного бортового устройства даже на бесплатных участках дорог. Его отключение также будет считаться нарушением.

Вот так выглядит гражданская версия мотоцикла Yamaha Tracer 9GT 2025 года выпуска. Фото: Yamaha

Какие мотоциклы приняты на вооружение

В инспекции будут работать мотоциклы Yamaha Tracer 9GT. Эта модель оснащена трехцилиндровым двигателем объемом 0,9 литра и мощностью 119 к.с. Мотоцикл способен разгоняться до 100 км/ч за 3,3 секунды и развивать максимальную скорость 210 км/ч.

Несмотря на то, что модель доступна как с механической, так и с автоматической коробкой передач, нидерландская инспекция выбрала версию с "механикой".

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Сумма штрафов уже озвучена

Для перевозчиков нарушение новых правил может обойтись дорого. Если у грузовика нет договора с оператором системы взимания платы, штраф составит 400 евро (20 406 грн).

Если договор заключен, но бортовое устройство неактивно, придется заплатить 250 евро (12 754 грн). Такие ставки будут действовать до 31 декабря 2026 года.

С 1 января 2027 года размер штрафов увеличится вдвое – до 800 и 500 евро соответственно, то есть 40 813 и 25 508 грн.

А это тот же мотоцикл Yamaha Tracer 9GT, но уже в патрульной ливрее и с оборудованием для мониторинга оплаты проезда по дорогам коммерческим транспортом. Фото: ILT

Правительство ожидает, что новая система станет весомым источником поступлений в бюджет. Опыт соседней Бельгии показывает, что электронный сбор платы с грузового транспорта может приносить миллиарды евро и покрывать значительную часть расходов на дорожную инфраструктуру.