Никакие ДВС для такси и микроавтобусов: Хельсинки вводит радикальные правила для автопарков

Эти радикальные изменения означают, что теперь все местные службы такси и компании по доставке вынуждены массово обновлять свои автопарки, чтобы не потерять выгодные муниципальные контракты.

Как сообщает в своем релизе городская управа финской столицы, новые экологические требования муниципалитета вступили в силу сразу после их публикации 17 сентября. Они касаются не только собственного автопарка города, но всех внешних операторов, которые предоставляют транспортные услуги по контракту.

Теперь приплюсовали фургоны и микроавтобусы

До сих пор Хельсинки уже покупало исключительно аккумуляторные легковые автомобили, но теперь это правило распространили на фургоны и микроавтобусы. Если частная компания хочет возить пассажиров по заказу города или работать в качестве такси, она обязана использовать только электромобили.

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Для служб доставки и грузовых перевозок легкими фургонами условия немного более мягкие, но все равно требуют серьезных инвестиций. По меньшей мере половина автопарка подрядчика, вовлеченного в муниципальные задачи, должна быть на электротяге.

Что будет с грузовиками и автобусами

Требования к тяжелой техники пока оставляют простор для маневра, ведь рынок еще не насыщен такими коммерческими электромобилями. Город планирует закупать грузовики на батареях, водных или биогазах, в зависимости от того, что реально найти у дилеров.

Автобусные и грузовые перевозчики по контракту должны заправлять свои машины с ДВС минимум восстанавливаемым дизелем.

" Это лишь переходный вариант, от которого мы откажемся, как только альтернативы с нулевым уровнем выбросов станут массовыми, – отмечают представители муниципалитета.

Кстати, муниципальная строительная организация Stara уже осенью 2027 года получит три грузовика на биогазе. Несколько электрических тягачей город приобрел еще раньше, показывая пример частным перевозчикам.

В целом электрификация транспорта в столичном регионе идет значительно быстрее, чем в среднем по Финляндии. По статистике мэрии, в конце 2025 года электрокары составляли уже 30% всех зарегистрированных в городе легковых автомобилей и 13% среди коммерческих фургонов.