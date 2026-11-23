Как сообщает издание Motor1, Новинка разрабатывалась параллельно с трековым болидом 296 Challenge Evo, который выйдет на старт фирменной гоночной серии в 2027 году. Инженеры из Маранелло называют этот автомобиль серийной моделью с теснейшей связью с профессиональным автоспортом.

Чистая механика и минус лишний вес

Под капотом суперкара скрывается знакомый 3,0-литровый V6 с двумя турбинами. Двигатель раскручивается до 8500 оборотов в минуту, выдавая 670 лошадиных сил и почти 740 Нм крутящего момента. Восьмиступенчатая коробка с двойным сцеплением получила агрессивные настройки от гоночной версии, переключая скорости всего за 170 миллисекунд.

Динамика впечатляет: первую сотню автомобиль разменивает за 2,8 секунды, а отметку в 200 км/ч одолевает за 7,9 секунды. Отказ от батареи и гибридного довеска позволил существенно сбросить вес. Сухая масса автомобиля составляет всего 1330 килограммов, что делает его на 140 килограмм легче стандартного 296 GTB.

Аэродинамика уровня автоспорта

Поскольку электронных помощников стало меньше, главную ставку сделали на аэродинамику. На скорости 250 км/ч кузов генерирует колоссальные 617 килограммов прижимной силы, что на 72 процента больше, чем у базовой модели. Подвеска стала вдвое жестче, а крены кузова снизились на 68 процентов.

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Останавливать автомобиль помогают массивные карбон-керамические тормоза, которые способны осадить машину со скорости 200 км/ч всего в 100 метрах. Дизайн от студии Centro Stile во главе с Флавио Манзони подчинен исключительно функции. Автомобиль обут в специально разработанные шины Pirelli P Zero R, хотя для фанатов трек-дней доступны и полуслики Trofeo RS.

Что еще готовят итальянцы