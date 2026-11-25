Как сообщает Главный сервисный центр МВД, в учреждение под номером 8049 Галина пришла в сопровождении дочери. Несмотря на волнение и небольшую заминку с документами из-за ошибки в идентификационном коде, администраторы быстро уладили проблему, и пенсионерка блестяще справилась с тестами.

Полвека женщина путешествовала по Украине на пассажирском сиденье рядом с любимым мужчиной. Он всегда был за рулем, а она выполняла роль штурмана, прокладывая маршруты еще по старым бумажным картам.

После внезапной смерти мужчины от иммунного заболевания в семье остался автомобиль на механике. Вместо того чтобы замыкаться в себе, Галина Евгеньевна решила взять управление жизнью и машиной в собственные руки.

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Секрет успеха и выбор коробки

Перед началом учебы женщина откровенно призналась инструкторам в своих сомнениях, но семья и преподаватели ее поддержали. Особенно мотивировали слова внука, постоянно повторявшего, что бабушка крутая и у нее все получится.

Боящимся садиться за руль новоиспеченная водитель советует начинать с малого. Сначала стоит просто присматриваться к дороге с пассажирского кресла: изучать знаки, разметку и очередность проезда перекрестков, так ведь теория усваивается гораздо легче.

Впереди у женщины практические занятия. Поскольку семейный автомобиль оборудован механической коробкой передач, учиться она планирует именно на ней, чтобы впоследствии уверенно курсировать по Житомирской трассе к своей даче.

Психологи говорят: когда старшие люди саморазвиваются, учатся новому и обретают знания, жизнь продолжается на 8 лет. Как уже сообщалось на нашем сайте, потеря близкого человека часто становится переломным моментом, заставляющим искать новые опоры.