Николаевские коммунальщики пересели в грузовики JAC с двойной кабиной

Как сообщает Николаевский городской совет, спецтехнику распределят между предприятиями "Николаевские парки" и "ДЕЗ Пилот" для ежедневного восстановления городской инфраструктуры. Закупка стала возможной благодаря финансовой поддержке правительства Дании и координации Офиса ООН по обслуживанию проектов UNOPS.

Во время официальной передачи ключей замглавы миссии Посольства Дании Анна Мария Мадсен отметила, что рада лично посетить город.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

" Надеюсь, что эти грузовики пригодятся вам, – подчеркнула дипломат.

В свою очередь мэр города Александр Сенкевич выразил надежду, что машины долго прослужат громаде и уцелеют в условиях войны.

Практичность и характеристики JAC N56

На передаваемых фотографиях отчетливо видны легкие коммерческие грузовики JAC N56 Double Cab с бортовой платформой. На кабинах красуется сине-желтый логотип украинской группы компаний Будшляхмаш, которая является официальным дистрибьютором и производителем спецтехники на этом шасси в Украине.

Технику JAC для столицы корабелов профинансировало правительство Дании. Фото: Николаевский городской совет

Под капотом этих работяг установлен надежный 2,2-литровый турбодизель стандарта Евро-5, который выдает 122 лошадиные силы и 355 Нм крутящего момента. Работает он в паре с классической шестиступенчатой механикой, потребляя в среднем около 10 литров горючего на сотню километров.

Главная фишка модели состоит в четырехдверной кабине, свободно вмещающей пяти-шести человек вместе с водителем. При полной массе в 5600 килограммов полезная грузоподъемность именно этой бортовой версии составляет около 1,35 тонны, чего с головой хватает для перевозки генераторов, инструментов или строительных смесей.

Чтобы экипажу было комфортно работать в любую погоду, машины уже в базе оснащены кондиционером, электростеклоподъемниками и бортовым компьютером. За безопасность на дороге отвечает антиблокировочная система тормозов ABS.

Системная поддержка автопарков

Напомним, что европейские партнеры регулярно помогают обновлять автопарки украинских городов и государственных компаний. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно бельгийский город Мехелен передал Львову дежурная партия спецтранспорта, среди которой были микроавтобусы Volkswagen и пожарная машина.

Кроме того, при поддержке Германии Укрзализныця получила партию новых пикапов Peugeot Landtrek и вместительных фургонов Fiat Ducato. Эта техника активно используется мобильными бригадами для оперативного ремонта поврежденных объектов инфраструктуры.