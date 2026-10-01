Nissan делает ставку на гибриды e-Power в США

Глава Nissan Americas Кристиан Менье подтвердил прекращение производства Rogue Plug-In Hybrid. Carscoops. Этот кроссовер, представленный в конце 2025 года, фактически есть адаптированной версией Mitsubishi Outlander PHEV.

По словам Менье, американское подразделение Nissan заказало 3000 таких автомобилей, но продало лишь половину. Компания ожидает реализовать остальные машины до конца года. "Объем производства гибридных автомобилей с зарядкой от сети в США упал почти до нуля",– отметил он. "Это не стратегическая модель для нас. Это был скорее мост к гибридным автомобилям с электроприводом. Поэтому производство остановлено".

Nissan Rogue PHEV, являющийся копией Mitsubishi Outlander PHEV

Nissan Rogue в 2027 году получил систему e-Power

Одним из первых шагов в новой стратегии стал Nissan Rogue Hybrid 2027 модельного года. Это первая модель бренда на американском рынке, получившая гибридную систему e-Power, хотя на других рынках эта технология используется уже много лет. Силовая установка объединяет 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, работающий как генератор, литий-ионную батарею емкостью 1,67 кВт-ч и два электродвигателя.

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Суммарная мощность системы составляет 225 лошадиных сил. В отличие от традиционных гибридов, в системе e-Power колеса приводятся в движение электродвигателями, а бензиновый двигатель производит электроэнергию для питания батареи и электрической части силовой установки.

Гибридный Nissan Kicks появится в 2028 году

Nissan планирует расширить использование технологии e-power и в других моделях. Ожидается, что в 2028 году производство Rogue Hybrid начнется в США, а к модельной линейке присоединится гибридная версия компактного кроссовера. Kicks.

Этот автомобиль также получит электрифицированную силовую установку, хотя ее подробные характеристики пока не раскрываются. Расширение гибридной линейки должно помочь Nissan усилить позиции на американском рынке, где спрос на электрифицированные автомобили изменяется на фоне пересмотра государственной поддержки электромобилей.

Nissan готовит гибридный V6 для новой Xterra

Отдельным направлением станет разработка гибридной силовой установки на основе двигателя V6. Ожидается, что ее дебют состоится в возрожденном внедорожнике Nissan Xterra, появление которого компания подтвердила ранее в этом году. Будущая Xterra должна конкурировать с Ford Bronco и использовать рамную платформу.

Эта архитектура станет основой для четырех грузовиков нового поколения, которые планируют производить в США. Сочетание рамного шасси, двигателя V6 и гибридной технологии должно стать частью стратегии Nissan в сегменте внедорожников и пикапов. Технические характеристики будущей силовой установки и сроки ее выхода пока не объявлены.

Гибриды могут стать основой модельного ряда Nissan к 2030 году