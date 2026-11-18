Как сообщает издание Motor1, официальная презентация инновационного капота состоится на выставке передовых материалов SAMPE Japan в Токио, которая продлится с 18 по 20 ноября 2026 года. Ежегодно фермеры по всему миру выбрасывают более 50 миллионов тонн ананасовых листьев.

Это гигантский объем сырья, который японцы решили пустить в дело, совершенно не затрагивая при этом пищевую промышленность. Процесс производства смотрится довольно интересно. Сначала из листьев извлекают волокна, прядут из них плоскую нить, ткут ткань, а она становится армирующим слоем внутри композита перед формированием самой кузовной панели.

Прочнее решения от конкурентов

Инженеры Nissan утверждают, что готовый материал имеет более высокую прочность на разрыв, чем традиционные композиты из натуральных волокон на основе льна. Для понимания контекста: именно льняные композиты сейчас активно используют BMW в своих гоночных болидах и концептах линейки Neue Klasse.

"Мы разработали новый армированный волокном композитный материал, использующий листья ананаса– побочный продукт, обычно просто выбрасываемый",– Тацузо Томмита, исполнительный директор Nissan, ответственный за разработку технологий.

По его словам, этот экологичный пластик обеспечивает высокий уровень производительности, требующий экстремальные условия гоночных треков. Раньше поставки подобных материалов для автоспорта были очень ограниченным и дорогим удовольствием.

"Превращение сельскохозяйственных отходов в высокоэффективные материалы для автомобилей является чрезвычайно важным шагом, и мы продолжаем открывать новые возможности",– генеральный директор Food Reborn Эцуко Уда.

Ждать ли серийных авто?

Nissan передал лицензию на свои ноу-хау компании Food Reborn, которая базируется на Окинаве и специализируется на биоразлагаемых материалах. Соглашение охватывает все этапы: от создания нити до производства готового препрега, пропитанного смолой.

Пока что японский бренд не делает громких заявлений относительно появления "ананасовых" деталей на обычных серийных автомобилях. На данном этапе панель существует исключительно как выставочная технология, а компания должна провести полную оценку жизненного цикла и подсчитать реальный углеродный след этого материала.