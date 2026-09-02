Nissan тестирует прототип электромобиля за 19 500 евро на базе Renault Twingo: чем удивит хэтчбек Wave

Как сообщает издание Carscoops, фотошпионы впервые поймали на дорогах новый компактный электромобиль от Nissan. Модель под названием Wave готовится к премьере следующего года и технически является переосмысленной версией нового Renault Twingo.

Что получит водитель за эти деньги

Главный козырь Nissan Wave – его стоимость. Ожидается, что базовая версия будет стоить около 19500 евро. Под полом скрывается батарея емкостью 27,5 кВт-ч. Она питает электромотор мощностью 80 лошадиных сил.

Такая конфигурация не обеспечивает рекордную динамику – разгон до сотни будет занимать более 12 секунд, а заявленный запас хода по циклу WLTP составляет 263 километра. В реальных условиях это означает уверенные 200 километров пробега на одном заряде, чего хватит на несколько дней активной езды по городу без подключения к розетке. Для покупателей, ищущих недорогое авто для ежедневных поездок на работу, таких характеристик будет вполне достаточно.

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Дизайн и оснастка

Несмотря на плотный камуфляж на тестовых прототипах, уже сейчас видно, что Nissan Wave получит собственное выражение лица. Вместо круглых фар Twingo здесь установлена квадратная оптика с С-образными дневными ходовыми огнями. Также изменилась форма бамперов и решетки, что делает дизайн более строгим и традиционным. Колесные диски получат специальный аэродинамический дизайн для увеличения запаса хода.

В салоне водителя ждет современный минимализм. Шпионам удалось разглядеть изогнутую верхнюю панель и отдельный экран мультимедийной системы. Ожидается, что интерьер унаследует архитектуру Twingo с 7-дюймовой цифровой приборной панелью и 10-дюймовым сенсорным дисплеем.

Официальный дебют Nissan Wave запланирован на следующий год, тогда станут известны точные комплектации и перспективы появления модели на нашем рынке.