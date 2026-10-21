Nissan выпустил юбилейный Pathfinder в стиле 80-х: чем удивляет новинка и какой прайс

Как сообщает издание Motor1, юбилейная комплектация займет нишу между версиями SL и топовой Platinum в линейке 2027 модельного года. Производство кроссовера уже отлажено на заводе компании в Смирне, штат Теннесси.

Внешне спецверсию легко узнать по черным 20-дюймовым легкосплавным дискам и красным акцентам на решетке радиатора. На дверце багажника красуется массивная надпись "PATHFINDER", шрифт которой намеренно стилизовали под неуклюжую типографию внедорожников восьмидесятых годов.

Главная фишка прячется внутри, ведь дизайнеры вернули двухцветную черно-бордовую обивку сидений. Это прямой намек на первое поколение модели, которое дебютировало как компактный двухдверный вездеход, прежде чем превратиться в современный семейный лайнер.

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Оснащение и технические характеристики

Под капотом оставили проверенный временем 3,5-литровый V6, выдающий 284 лошадиные силы и работающий в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. В отличие от стандартных восьмиместных версий, юбилейный вариант предлагает комфортную семиместную компоновку с "капитанскими" креслами второго ряда.

Базовая оснастка здесь действительно богата: панорамная крыша, солнцезащитные шторки, премиальная аудиосистема Bose на 12 динамиков и заводской фаркоп. Кстати, тяговая способность этой версии увеличена со стандартных 3500 до 6000 фунтов, что делает ее отличным выбором для любителей путешествий с прицепом.

Вице-президент по продуктовому планированию Nissan в США и Канаде Марко Фиораванти назвал эту комплектацию скорее данью уважения, чем полноценным редизайном.

"Модель бросает вызов стереотипам о внедорожниках уже 40 лет, давая семьям больше комфорта для повседневной жизни, но сохраняя ту самую суровую уверенность, которая сделала оригинал хитом",– Марк Фиораванти, вице-президент по продуктовой планировке Nissan в США и Канаде.

Цены и позиционирование на рынке

Прайс на переднеприводную версию Special Edition стартует с отметки 47 390 долларов. Если покупатель захочет фирменную систему полного привода Intelligent AWD, придется выложить 49 390 долларов.