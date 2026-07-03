Как обслуживают бронеавтомобили "Новатор" на фронте и что может сделать экипаж самостоятельно

Техническое обслуживание "Новатора" максимально приближено к технологической карте по обслуживанию гражданского автомобиля. Регламент предусматривает своевременную замену масла, топливных и воздушных фильтров, а также проверку технических жидкостей в мостах, раздаточной коробке и автоматической коробке передач.

Базовое техническое обслуживание может выполнять специалист, имеющий опыт работы с гражданской техникой, без необходимости использования сложного специализированного оборудования. Об этом говорится в видеосюжете производителя с советами специалиста отдела производства и сервисного обслуживания.

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Как сохранить гарантию

Для сохранения гарантии достаточно соблюдать регламент технического обслуживания и регулярно проводить осмотр автомобиля. Это позволяет своевременно выявлять неисправности и предотвращать сложные и дорогостоящие ремонты.

Из-за эксплуатации в условиях бездорожья наибольшая нагрузка приходится на ходовую часть. Именно она требует регулярной диагностики и периодической замены отдельных элементов.

При этом поясняется, что сервисные бригады работают непосредственно у линии фронта. Таким образом, гарантийными считаются случаи, когда узел или агрегат выходит из строя без механических повреждений или боевого поражения до истечения своего нормативного ресурса.

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Большинство таких ремонтов выполняется непосредственно в местах дислокации подразделений. Для этого работают три мобильные сервисные бригады, которые выезжают в воинские части. Долго ждать не придется, так как обычно инженеры службы гарантийной поддержки прибывают в течение четырех дней.

От полевого ремонта до полного восстановления

Если бронеавтомобиль получил боевые повреждения, сервисная команда проводит дефектацию и совместно с воинской частью определяет дальнейший алгоритм ремонта.

Если неисправность можно устранить на месте, работы выполняют непосредственно в подразделении. В случае значительных повреждений автомобиль эвакуируют в сервисный центр, где его полностью восстанавливают.

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Что касается продолжительности ремонта, то она зависит от сложности работ и обычно составляет от одной недели до одного месяца.

Экипаж может выполнять базовый ремонт самостоятельно

"Новатор" укомплектован всем необходимым для проведения базового технического обслуживания и несложного ремонта в полевых условиях.

Если же требуются дополнительные комплектующие, сервисная служба обеспечивает воинские подразделения необходимыми запасными частями со своего склада.