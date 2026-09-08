BMW показала новую 3 Series с бензиновой "шестеркой": 443 л.с. и Drift Moment

Следующее поколение BMW 3 Series с двигателями внутреннего сгорания проходит финальные испытания на полигоне BMW в Мирамасе на юге Франции. Об этом сообщила BMW, Уточнив, что новый седан уже прошел зимние тесты в Арьеплоге и испытания на Нюрбургринге.

Новая "тройка" не отказывается от бензина

BMW фактически готовит сразу две ветви новой 3 Series. Полностью электрический седан BMW i3 уже открыл новую страницу истории модели, а автомобили с двигателями внутреннего сгорания продолжат традиционную линейку.

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При этом внешне разница между ними будет не столь велика. Все новые модификации получат дизайн в стиле Neue Klasse, включая новую интерпретацию фирменной передней части BMW, длинную колесную базу и короткие свесы.

Ранее Auto24 уже показывал, как выглядит новая BMW 3 Series G50. Теперь BMW постепенно открывает уже не внешность, а техническую начинку будущего седана.

Четыре цилиндра, "шестерка" и 48-вольтовая система

У новой BMW 3 Series останутся бензиновые двигатели, причем все они получат 48-вольтовую систему мягкого гибрида. В BMW отмечают, что таким образом компания пытается соединить традиционный характер моделей с требованиями к эффективности.

Флагманом версий по ДВС станет M350 xDrive. Это M Performance, а не полноценная BMW M3, но по характеристикам автомобиль уже очень близко подбирается к территории настоящих спортивных седанов.

Под капотом будет 3,0-литровый рядный шестицилиндровый TwinPower Turbo. Вместе с электрической частью 48-вольтовой системы силовая установка будет выдавать 326 кВт или 443 лошадиные силы, а максимальный крутящий момент составит 580 Нм. До 100 км/ч седан будет разгоняться за 4,1 секунды, а максимальная скорость будет ограничена на отметке 250 км/ч.

Коробка передач будет восьмиступенчатой автоматической, а полный привод xDrive войдет в стандартную оснастку. Также M350 xDrive получит адаптивную M-подвеску, спортивный дифференциал M и сменный спортивный руль.

Интересно, что ранее BMW подтвердила сохранность бензинового двигателя и для следующего поколения M3. Auto24 уже рассказывал, почему будущая BMW M3 не станет исключительно электрической.

BMW позволит дрифтовать на M350 xDrive

Самая интересная новость касается не мощности, а поведения автомобиля. У BMW придумали для M350 xDrive специальный режим Drift Moment.

После его активации через центральный дисплей тяга от двигателя будет полностью передаваться на заднюю ось. Вместе с выключенной системой стабилизации DSC и специальными настройками многодисковой муфты это позволит водителю отправить автомобиль в контролируемый занос.

BMW не планирует оставлять эту функцию исключительно для машин, которые сойдут с конвейера после ее появления. Drift Moment должны активироваться в течение 2027 года, а уже проданные автомобили с соответствующим оборудованием смогут получить функцию через дистанционное обновление программного обеспечения.

То есть BMW фактически превращает программное обеспечение в еще один элемент спортивного оснащения. Сегодня автомобиль выезжает из салона без определенной функции, а завтра его можно добавить обновлением.

Подвеску сделали еще более спортивной

BMW обещает не ограничиваться электронными настройками. Новая 3 Series получит более длинную колесную базу и более широкие передние и задние пути, а распределение массы между осями традиционно пытались сделать максимально сбалансированным.

Спереди используется двухрычажная схема со стойками, а сзади установлена пятирычажная подвеска. Поперечные стабилизаторы с предварительным натяжением должны снизить крены кузова, а новые амортизаторы должны одновременно обеспечить точность реакций и комфорт во время обычной езды.

За доплату можно установить адаптивную подвеску или адаптивную M-подвеску. Для требовательных покупателей BMW также предложит спортивные шины размерностью 245/35 R20 спереди и 275/30 R20 сзади.

Электроника тоже будет работать в удовольствие от вождения

В новой 3 Series BMW объединит системы управления автомобилем в так называемый BMW Driving Stack. Он будет координировать работу систем, отвечающих за динамику, стабилизацию, управление двигателем и полным приводом.

Для версий с ДВС используется отдельная оптимизированная архитектура, тогда как электрический BMW i3 получил другой набор технологий, построенный вокруг центрального компьютера Heart of Joy.

При этом интерьер во всех версиях будет исполнен в стиле Neue Klasse. Автомобиль получит систему BMW Panoramic iDrive и новое поколение операционной системы BMW Operating System X. Именно такая архитектура уже стала одной из главных особенностей нового электрического BMW i3, о котором Auto24 писал после его дебюта.

Когда появится новая BMW 3 Series

Производство новой BMW M350 xDrive должно стартовать во второй половине 2026 года. Таким образом, нынешнее поколение 3 Series постепенно передает эстафету автомобилю, сочетающему классические бензиновые двигатели, мягкую гибридную технологию и электронику Neue Klasse.

И это, пожалуй, самое интересное в новой "тройке". BMW не пытается просто заменить бензиновый седан электромобилем, а оставляет покупателю выбор между разными типами силовых установок, сохраняя при этом одинаковый дизайнерский язык и главный акцент на управляемости. А для тех, кому обычного M Performance будет маловато, компания оставляет еще и будущую M3.