Новая, б/у или всесезонная резина: как выбрать шины под свой бюджет и не прогадать с безопасностью

Как выбрать комплект в соответствии со своим бюджетом и на что обратить внимание, чтобы поездки зимой были безопасными и комфортными– рассказываем вместе с Максимом Дембровским, владельцем компании “20 дюймов”.

Когда менять резину и с чего начать

Многие считают, что когда дороги при снегопадах очищены – замена резины на зимнюю не обязательна. Однако это так, как только столбик термометра опускается ниже +5 °C, летняя шина становится менее эластичной, коэффициент сцепления падает, что повышает риск аварийных ситуаций на дороге. Ориентиром для зимнего "переобувания" является среднесуточная температура +7 °C и ниже. Поэтому для смены резины не стоит ждать первого снега или гололеда.

Прежде чем сравнивать цены и производителей, определите, какие шины вам нужны: зимние или всесезонные. Всесезонная резина подходит не всем – ключевым фактором являются условия эксплуатации автомобиля. Эти модели чаще всего выбирают водители авто с небольшим годовым пробегом, ориентировочно 5– 7 тыс. км, которые преимущественно ездят по городу и изредка выезжают за его пределы.

В умеренных зимних условиях такая резина будет хорошим решением, однако во время сильной гололедицы, снегопадов или существенных морозов ее возможностей будет недостаточно. В таком случае следует рассматривать только зимний комплект.

Далее, чтобы выбрать шины именно под ваш автомобиль, определите три базовых параметра: ширину шины, высоту ее профиля и посадочный диаметр – они должны соответствовать рекомендациям изготовителя автомобиля. Учитывайте и другие важные критерии, а именно: пробег, условия езды и ожидаемый срок использования шин.

Новая или подержанная резина: баланс между ценой и качеством

Когда сезонность и ключевые характеристики определены, можно переходить к сравнению цен и брендов. На OLX Запчасти можно выбрать желаемый ценовой диапазон, отфильтровать объявления, просмотреть стоимость б/у и новых комплектов с одинаковыми параметрами, не ограничивая поиск одним брендом.

Согласно опросу украинских водителей от OLX Запчасти*, каждый третий опрошенный уже выбрал или рассматривает покупку подержанных шин. За два года это число выросло вдвое. По данным платформы, в сентябре 2026 года медианная цена новой пары зимних шин составляла 7 000 грн. б/у вариант – почти вдвое дешевле, 3 600 грн.

Именно на резину приходится около 92% объявлений на OLX, поэтому каждый водитель найдет нужную модель. Среди наиболее популярных брендов в этом сегменте – Continental, Michelin, Goodyear, Bridgestone, Hankook и Nokian.

Советуем рассматривать разные предложения, ведь новые комплекты не всегда являются единственным оптимальным решением. Подержанные шины будут хорошей альтернативой, если речь идет о качественном комплекте в хорошем состоянии. В таком случае можно сэкономить средства и одновременно не пренебречь безопасностью.

"Если шина имеет небольшую степень износа, а остаточная глубина протектора – от 6 мм это означает, что ее почти не эксплуатировали, и она хорошо покажет себя во время езды. Она может конкурировать по характеристикам сцепления с дорогой с новыми бюджетными моделями", – объясняет Максим, владелец компании "20 дюймов".

Как проверить состояние подержанных шин перед покупкой

Онлайн-покупка шин становится все популярнее. Согласно данным опроса OLX Запчасти, 43% опрошенных пользователей ищут ее в интернет-магазинах, а 29% на онлайн-маркетплейсах, в том числе OLX. Ведь на платформе доступно почти 80 тысяч активных объявлений с шинами от более 50 брендов. Однако, выбирая резину дистанционно, внимательно проверьте ее состояние за фото, а также во время физического получения.

По словам Максима, владельца компании "20 дюймов", небольшие проколы и микротрещины не обязательно являются критическими, если они повреждают только резиновый слой – его можно восстановить почти без дефектов. Однако если резина пересохла, имеет большие боковые порезы, царапины до оголенного корда или поврежденный протектор, – из соображений безопасности лучше отказаться от такой покупки и выбирать другой комплект.

Целесообразно проверить индикаторы износа на протекторе – они помогают оценить, насколько шина износилась и не исчерпала ли свой ресурс. Один из индикаторов часто изображают в виде "снежинки". Если состояние протектора выше этой отметки, то шина подходит для езды по заснеженным дорогам и гололедице.

Если же эта снежинка уже стерлась, то шину уже нельзя эксплуатировать в таких условиях. Обязательно уточняйте эти детали в чате OLX с продавцом, спрашивайте при необходимости дополнительные фотоснимки, чтобы оценить состояние шин.

Обратите внимание и на другую маркировку. Например, отметка "M+S" (Mud+Snow) указывает на пригодность шины для езды по грязи и снегу, но не гарантирует надежного сцепления зимой. Для сравнения разных моделей и производителей советуем просматривать независимые тесты, где оценивают тормозной путь на мокрой и сухой дороге, износостойкость, коэффициент сцепления с дорогой и т.д.

Чек лист для выбора шин

Итак, при выборе резины учитываем не только сезонность и цену, но и технические характеристики. Чтобы сориентироваться среди всех предложений, советуем следовать следующему плану:

Определите параметры автомобиля: проверьте рекомендованные изготовителем размеры и характеристики резины, выберите нужную сезонность.

проверьте рекомендованные изготовителем размеры и характеристики резины, выберите нужную сезонность. Определите бюджет: это позволит сравнить разные комплекты. К примеру, новые бюджетные шины, новые модели среднего ценового сегмента или же применяемые от известных производителей.

это позволит сравнить разные комплекты. К примеру, новые бюджетные шины, новые модели среднего ценового сегмента или же применяемые от известных производителей. Сравните несколько предложений: размер и сезонность – зафиксируйте, зато сравните состояние и характеристики, учтите стоимость.

размер и сезонность – зафиксируйте, зато сравните состояние и характеристики, учтите стоимость. Для б/у комплектов обязательно проверьте состояние: уточните год производства, наличие повреждений, остаточную глубину протектора, обратите внимание на индикаторы и маркировку.

уточните год производства, наличие повреждений, остаточную глубину протектора, обратите внимание на индикаторы и маркировку. Закажите безопасно и без риска: покупая через OLX Доставку, вы можете осмотреть товар и только после этого оплатить (учтите, что габаритные товары доставляют в грузовые отделения или через курьера).

И вот желаемый комплект уже у вас! Последний шаг – замена шин, и здесь есть несколько путей. Чаще украинцы обращаются к специализированному шиномонтажу – так отметили 57% респондентов опроса OLX Запчасти. В то же время почти треть водителей, 32%, меняет колеса самостоятельно. Еще 14% пользуются услугами СТО, а 8% обращаются к частному мастеру. Выбирайте самый удобный для себя вариант, учитывая ваши возможности и бюджет.

Главное правило подготовки автомобиля к новому сезону – баланс между стоимостью, характеристиками шин и условиями их использования. OLX Запчасти поможет в выборе: сравните новые и б/у шины, выбирайте любимые бренды и нужный ценовой сегмент, общайтесь с продавцами и уточняйте все детали. Каждый водитель может сделать удачный выбор, не забывая о безопасности и комфорте.

*Опрос OLX Запчасти, 789 респондентов, октябрь 2026 года, Украина.