Конкурент Škoda Octavia: полностью новая Dacia Striker удивила дизайном и ценой до 25 000 евро

По словам Dacia, модель пополнит линейку бренда наряду с Bigster и поможет увеличить долю автомобилей C-класса в структуре продаж компании с 20% до 33%. Главным преимуществом авто станет сочетание характеристик трех различных кузовов по стартовой цене менее 25 000 евро.

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Концепция трех миров: универсальность, комфорт и выносливость

Разработчики Dacia Striker объединили в одном автомобиле лучшие черты популярных сегментов рынка. От городских седанов модель позаимствовала высокую топливную эффективность, аэродинамичность и отличную управляемость на асфальте. Практичность и вместительность пассажирского салона вместе с объемом багажного отделения приближают автомобиль к классическим семейным универсалам, а высокая посадка водителя, солидная прочность конструкции и превосходные внедорожные возможности соответствуют стандартам современных кроссоверов и внедорожников. Название модели является универсальным и символизирует точное попадание в цель.

Гибридный дизайн и уникальные пропорции кузова

Внешний вид автомобиля основан на совершенно новой концепции, которая четко разделяет силуэт авто на два уровня благодаря выразительной линии, проходящей через весь кузов. Выше нее доминируют плавные, аэродинамические очертания седана с наклонным лобовым стеклом и удлиненной крышей, тогда как нижняя часть демонстрирует прочность SUV благодаря вертикальным поверхностям и защитным элементам.

Габариты Dacia Striker являются уникальными для своего класса. Длина автомобиля составляет 4,62 метра, что делает Striker прямым конкурентом Škoda Octavia Combi. Высота кузова составляет всего 1,53 метра, что значительно меньше, чем у стандартных кроссоверов, и положительно влияет на обтекаемость.

При этом дорожный просвет остается полноценно внедорожным: 19 сантиметров для версий с передним приводом и 20 сантиметров для модификаций с колесной формулой 4х4. Образ дополняют фирменные Т-образные светодиодные фонари по углам кузова, черная глянцевая решетка радиатора и колеса диаметром от 17 до 19 дюймов.

Инновационный интерьер и модульная система YouClip

Салон кроссовера получил трехуровневую архитектуру передней панели, которую мы уже видели в Duster и Bigster: первый уровень отделан приятными на ощупь текстильными материалами, второй содержит физические органы управления основными функциями для безопасного использования во время движения, а третий уровень отведен под цифровые интерфейсы.

Автопроизводитель отмечает, что уже в базовой версии установлен 10,1-дюймовый центральный сенсорный экран. Особенностью водительского места стал цифровой кластер LightVisio, который с помощью оптического отражения проецирует трехмерное "парящее" изображение с ключевыми данными.

Для организации внутреннего пространства применена система креплений YouClip, которая имеет до девяти точек по всему салону. Она позволяет легко закреплять различные фирменные аксессуары, среди которых съемная подставка для бутылки, многофункциональная сетка-сумка и детское одеяло.

Для комфорта пассажиров улучшена шумоизоляция благодаря утолщенному стеклу, а панорамная стеклянная крыша с многослойным фильтром обеспечивает отличную теплоизоляцию и ощущение простора. Багажник модели вмещает до 600 литров и оснащен трехсекционным полом, который можно регулировать на два уровня, а также системой автоматического открывания Easy Trunk Opening без помощи рук.

Комплектации и экологический подход

Производитель полностью отказался от использования натуральной кожи и хрома в отделке, заменив их экологичными альтернативами. Защитные элементы кузова Starkle изготовлены из неокрашенного переработанного полипропилена, а в салоне впервые появились детали, на 80% состоящие из вторичного пластика.

На рынке Dacia Striker будет представлена в четырех традиционных уровнях комплектации:

Essential – базовая версия с 17-дюймовыми стальными дисками, кондиционером, задними парктрониками и системой Media Display.

Expression – добавляет легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль, электрический тормоз с функцией Autohold и дополнительные USB-порты.

Extreme – вариант для активного отдыха с 18-дюймовыми колесами, панорамной крышей, системой контроля спуска с горы, резиновыми ковриками и навигацией Media Nav Live с акустикой Arkamys.

Journey – максимальный комфорт для путешествий с беспроводной зарядкой, подогревом руля и сидений, электроприводом водительского сиденья и автоматической дверью багажника.

Безопасность автомобиля соответствует строгим европейским нормам и включает адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение с детектированием пешеходов и двухколесного транспорта, удержание в полосе движения и распознавание дорожных знаков.

Электрифицированная линейка двигателей

Благодаря умеренной массе около 1400 килограммов и низкому коэффициенту аэродинамического сопротивления (Сх = 0,29) автомобиль демонстрирует хорошую топливную экономичность. Линейка силовых агрегатов состоит из эффективных установок: