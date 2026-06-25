Китайские автомобили в Канаде разрешат, но при определенных условиях

Такая инициатива уже вызвала серьезное беспокойство среди традиционных игроков рынка, в частности ведущих японских автомобильных концернов, которые опасаются усиления конкуренции со стороны субсидируемых правительством Китая компаний, пишет Carscoops.

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Совместные предприятия и контроль со стороны Канады

Китайские автомобильные гиганты, в числе которых BYD, Geely и Chery, проявили активный интерес к увеличению объемов продаж на канадском рынке по сниженным тарифным ставкам сверх действующей годовой квоты, которая в настоящее время составляет 49 000 автомобилей. Однако правительство Канады четко дало понять, что простой ввоз готовой продукции без обратных инвестиций в экономику невозможен.

Министр промышленности Мелани Джоли во время визита в Китай провела переговоры с руководством крупнейших автопроизводителей и компанией Shanghai Launch Automotive Technology, озвучив безальтернативное условие для расширения присутствия на рынке. Любые новые сборочные мощности китайских брендов в Канаде должны создаваться исключительно в форме совместных предприятий. При этом контрольный пакет акций таких предприятий должен обязательно принадлежать канадской стороне.

Кроме того, инвесторы обязаны привлекать к производственным цепочкам местных поставщиков компонентов и полностью подчиняться канадским стандартам защиты прав работников. Отдельным пунктом требований является полная ответственность китайских компаний за безопасность и конфиденциальность персональных данных канадских покупателей. Несмотря на жесткость этих рамок, официальные лица отмечают, что стороны достигли определенного прогресса в переговорах, и конкретные решения могут быть приняты уже в ближайшие месяцы.

Обеспокоенность японских автопроизводителей и защита внутреннего рынка

Перспектива появления китайских заводов на территории Северной Америки вызвала волну критики со стороны традиционных автопроизводителей, особенно представителей японского автопрома. Руководство компании Mitsubishi в Канаде открыто признает высокую конкурентоспособность китайских электромобилей, отмечая их привлекательный дизайн, современные технологии интерьера и агрессивную ценовую политику, с которой будет трудно бороться на равных.

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В Honda высказали ещё более радикальную позицию, отметив, что допуск китайских брендов на внутренний рынок может снизить общую конкурентоспособность Канады. По мнению представителей бренда, местные производители оказываются в неравных условиях, поскольку вынуждены конкурировать с более дешевыми автомобилями, производство которых активно субсидируется государством.

В ответ на эти опасения министерство промышленности подчеркивает, что новая стратегия направлена не на ослабление существующего бизнеса, а на защиту полумиллиона канадских работников автомобильного сектора и одновременное обеспечение потребителей доступом к передовым мировым технологиям за счет расширения локального производства.