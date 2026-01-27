Новая электрическая Toyota оказалась на 5 тысяч долларов дороже, чем близнец от Subaru

Компания без лишнего шума объявила, что стоимость Toyota bZ Woodland 2026 модельного года в США будет стартовать с 45 300 долларов, пишет Auto24, ссылаясь на Carscoops. В итоге электрокроссовер стоит значительно дороже не только меньшей модели bZ, но и Subaru Trailseeker, с которым он фактически является близнецом.

Toyota решила пойти более простым путем - bZ Woodland предлагается только в одной хорошо оснащенной версии. Покупателям доступен только дополнительный пакет Premium, который еще больше поднимает цену. Это резко контрастирует с подходом Subaru, которая предлагает Trailseeker сразу в нескольких комплектациях, позволяя клиентам самостоятельно выбирать баланс между ценой и оснащением.

Даже в базовом исполнении bZ Woodland получает современный набор оборудования, в частности, светодиодную оптику, 18-дюймовые легкосплавные колеса, большой 14-дюймовый дисплей мультимедийной системы и беспроводную зарядку для смартфона. В салоне присутствует атмосферная подсветка и подогрев передних сидений с электрорегулировкой, отделанных материалом SofTex.

Ставка на безопасность и технологии

Важным аргументом Toyota остается пакет систем помощи водителю Toyota Safety Sense 3.0. Он включает полный набор электронных ассистентов - от адаптивного круиз-контроля и удержания в полосе до распознавания дорожных знаков и проактивной помощи водителю. К этому добавляются системы контроля слепых зон, предупреждения о перекрестном движении сзади, панорамная камера с режимами для разных типов покрытия и функция безопасного выхода из автомобиля. В версии с пакетом Premium bZ Woodland становится еще дороже, но при этом получает панорамную стеклянную крышу, аудиосистему JBL с девятью динамиками, подогрев руля, вентиляцию передних сидений и память настроек со стороны водителя.

Почему Subaru выглядит привлекательнее

На фоне этого Subaru Trailseeker выглядит более рациональной покупкой. Уже базовая версия предлагает оснащение, близкое к тому, что Toyota дает за более высокую цену. Средние и топовые комплектации Subaru добавляют то, что у Toyota или недоступно, или стоит дороже - электропривод двери багажника без помощи рук, большие колеса, подогрев задних сидений и премиальную аудиосистему Harman Kardon.

Даже максимальная версия Trailseeker Touring, которая имеет панорамную крышу, вентилируемые сиденья и расширенную подсветку салона, все равно обходится дешевле bZ Woodland Premium. К тому же Subaru добавляет дизайнерские акценты, вроде глянцевой черной наклейки на капот и цифрового зеркала заднего вида.

Одна платформа, одна техника - разные акценты

С технической точки зрения разницы между моделями почти нет. Оба электромобиля построены на платформе e-TNGA и оснащены аккумулятором емкостью 74,7 кВт-ч. Полноприводная система с двумя электромоторами обеспечивает мощность около 380 лошадиных сил, что позволяет Trailseeker разгоняться до 100 км/ч примерно за 4,4 секунды. Разница появляется в заявленном запасе хода: Toyota говорит о примерно 418 километрах, тогда как Subaru оценивает свой Trailseeker в около 451 километр. Subaru также ранее подтвердила возможность быстрой зарядки до 80% примерно за полчаса.

Цена как главный аргумент

В итоге Toyota bZ Woodland выглядит качественным и технологичным электромобилем, но его ценовая политика ставит его в сложное положение. За те же деньги, или даже дешевле, Subaru Trailseeker предлагает больше оснащения и более широкий выбор версий. И пока Toyota не объяснит, за что именно покупатель должен доплатить более пяти тысяч долларов, ее новинка рискует проигрывать собственному "близнецу" уже на старте продаж.