Новая эра для Honda: бренд анонсировал глобальный электрокроссовер Alpha с неожиданным местом сборки

Как сообщает издание Motor1, местное подразделение Honda Cars India уже подтвердило не только название и дату дебюта, но и амбициозный производственный план. Вместе с моделью дебютирует и переосмысленная эмблема бренда создана специально для следующей волны электромобилей.

Выбор Индии как стартовой площадки и главной экспортной базы довольно нетипичным шагом для японцев. Это ярко демонстрирует, насколько большой вес этот рынок в настоящее время имеет в глобальной стратегии электрификации компании, ведь такие проекты раньше доверяли преимущественно заводам в Японии или США.

"Honda Alpha олицетворяет наши амбиции предложить клиентам передовую электрическую мобильность, сохраняя при этом фирменное качество, надежность и удовольствие от вождения",– Тошиюки Янагисова, президент и генеральный директор индийского подразделения.

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Топменеджер также подчеркнул, что это решение идеально совпадает с параллельным развертыванием гибридной линейки по всему миру. "Тот факт, что Индия будет служить глобальной производственной базой для этой модели в будущем, является важным шагом и отражает нашу твердую приверженность этому рынку", – добавил он.

Дизайн и технические загадки

Кроссовер Alpha станет первой серийной машиной бренда в регионе, примеряющей обновленный логотип в виде буквы H. Этот значок отсылает в историческое наследие компании начала 1960-х годов, но теперь символизирует свежий старт для покупателей.

Само название происходит от первой буквы греческого алфавита, а визуально SUV тесно связан с концептом Honda 0 Alpha, ранее светившимся на Japan Mobility Show. На официальных тизерах под покрывалом угадывается характерный силуэт с высокой квадратной задней частью, обещающий хорошее пространство в салоне.

Пока производитель держит интригу: никаких цифр относительно емкости батареи, запаса хода или адекватных прайсов нет. Также неизвестно, на какие именно экспортные рынки поедет новинка, поэтому официальной декабрьской премьере модель остается лишь громким анонсом без подтвержденных характеристик.