Новая категория в правах: почему на экзамен придется нести физический пластик

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, требование предоставлять оригинальный документ закреплено правительственным постановлением. Работник учреждения должен проверить актуальность ваших персональных данных в Едином государственном реестре и убедиться, что корочка не числится как потерянная или похищенная.

Процедура смотрится очень просто. Перед началом тестирования вы отдаете свой пластик администратору. Если практическое испытание сдано успешно, старый документ остается в архиве учреждения, а вам выдают совершенно новый бланк с уже добавленной категорией.

Что еще взять с собой и сколько это стоит

Кроме удостоверения, кандидату придется подготовить стандартный пакет бумаг. Сюда входит паспорт с отметкой о регистрации (или ID-карта с подъемником, который легко подтянуть через приложение Действие), идентификационный код и действующая медицинская справка соответствующей категории.

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Финансовый вопрос остается вполне адекватным. Примерный прайс за попытку составить теорию составляет 250 гривен, а за выезд на практический маршрут придется оплатить 420 гривен плюс банковскую комиссию.

Чтобы не терять время в живых очередях, ведомство советует бронировать талоны заранее. Сделать это можно онлайн через e-запись на сайте или в официальных мобильных приложениях, где свободные слоты появляются на 21 день вперед.

Бекграунд: осторожно с документами

Напомним, ранее мы писали о том, что попытки схитрить с документами оканчиваются криминалом. Недавно в сервисных центрах обнаружили сразу трех водителей с купленными в интернете бланками, что обернулось для них серьезными штрафами и судимостями.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, украинские вожди часто сами отдают свои данные мошенникам. Выкладывая фотографии новых прав или свидетельств о регистрации в соцсети, водители позволяют аферистам создавать автодвойники и обманывать других людей.