Новая Mazda 6e в Великобритании стоит вдвое дороже, чем в Китае

На британском рынке Mazda 6e доступна с одной силовой установкой и двумя комплектациями, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops. Базовая версия Takumi стартует от 38 995 фунтов стерлингов (примерно $53 200). Для сравнения, Tesla Model 3 в Великобритании стоит от 37 990 фунтов, то есть Mazda пытается позиционировать себя чуть выше массового сегмента.

Более дорогая версия Takumi Plus оценена в 39 995 фунтов (около 54 600 долларов) и предлагает более роскошную отделку: кожу Nappa коричневого цвета, вставки под титан, отделка синтетической замшей и панорамную стеклянную крышу.

Разница шокирует

Впрочем, в Китае эта же модель продается под названием Mazda EZ-6 и там базовая версия стоит от 23 100 долларов, а топовая - около 26 300 долларов. То есть британские покупатели платят примерно в 2,3 раза больше за тот же автомобиль.

И хотя такая разница может выглядеть шокирующей, она не является уникальной: электромобили, произведенные в Китае, традиционно значительно дешевле на внутреннем рынке. В то же время в Великобритании нет специальных дополнительных тарифов на китайские авто, а наоборот действует стандартная 10% импортная пошлина и 20% НДС, которые уже включены в финальную цену.

Технические характеристики: конкурентные, но не спортивные

В Британии Mazda 6e предлагается исключительно с аккумулятором емкостью 78 кВт-ч. Запас хода составляет до 560 км по циклу WLTP, а зарядка с 10% до 80% занимает около 24 минут. Электродвигатель установлен на задней оси и развивает 254 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунд. Это приличный показатель, но без спортивных амбиций.

Китайская платформа под японским брендом

Mazda 6e не является полностью собственной разработкой компании из Хиросимы. Модель базируется на платформе китайского седана Changan Deepal SL03 (L07) и делит с ним ключевые технические решения. Впрочем, Mazda сделала ставку на собственный дизайн, настройки шасси и отделки интерьера, чтобы подчеркнуть премиальные амбиции на европейском рынке. Однако, главный вопрос все еще остается открытым: готовы ли британские покупатели платить более 53 тысяч долларов за автомобиль, который в Китае стоит чуть более 23 тысяч?