Новая Mazda CX-5 на дорогах Карпат: больше простора, большой экран, знакомый характер

В Mazda делают ставку на простор, практичность и комфорт нового поколения CX-5. Во время первого украинского теста Авто24 маршрут на 750 км в Карпаты и по горным дорогам позволил оценить новинку в поворотах, на обгонах и в длительной поездке. Автомобиль повзрослел, хотя владельцы предыдущей CX-5 узнают его характер.

Знакомая внешность в большем размере

Главный принцип новой CX-5 можно описать как сочетание активности и элегантности. Японцы сравнивают свою дизайнерскую идею с функциональной одеждой, уместной в городе и на отдыхе. Автомобиль должен выглядеть изысканно и готов к семейной жизни с поездками, сумками и пассажирами.

Еще один образ, хорошо объясняющий внешность,– это уверенность на четырех лапах. Выразительные колесные арки, более широкая осанка и приподнятая передняя часть создают ощущение устойчивости. Этот план касается не только дизайна: только базовая CX-5 остается переднеприводной, а все остальные имеют колесную формулу 4х4.

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Впереди появились другие фары (напоминают кошачьи глаза), решетка и бампер. Позади– узкие фонари, а вместо привычного логотипа теперь надпись MAZDA. В то же время силуэт остался узнаваемым. Для кроссовера, первые два поколения которого разошлись по миру тиражом более 4,5 миллиона, такая наследственность вполне понятна.

Гораздо важнее, что кузов вырос. Длина составляет 4690 мм, ширина без зеркал – 1860 мм, колесная база – 2815 мм. По сравнению с предшественницей автомобиль прибавил 115 мм в длину (включая колесную базу), 15 мм в ширину и 30 мм в высоту. Особенно чувствуется увеличение длины и пространства в салоне: CX-5 воспринимается более солидным семейным автомобилем.

В салоне больше простора и практичности

Убедительный ответ на вопрос о пользе новых габаритов находится на втором ряду. Места для ног стало больше, над головой тоже свободнее, а более широкая задняя дверь облегчает посадку. Для семьи это ежедневное преимущество, которое оцениваешь быстрее, чем новая форма фонарей.

Передняя часть салона также стала просторнее ощущений. Панель смотрится лаконично, линии плавно переходят в дверь, а центральная консоль имеет ниши для мелочей и площадку беспроводной зарядки. Здесь ощутимо стремление сделать интерьер удобным в повседневном использовании.

Практичность хорошо объясняет и выбор материалов. Дорсткие поверхности в местах частого контакта призваны меньше показывать следы эксплуатации. Подбор пластика и отделки соответствует назначению семейного автомобиля, которым будут активно пользоваться ежедневно.

В базовой версии сиденья тканевые, выше предлагают комбинацию ткани с искусственной кожей, а затем кожу в сочетании с искусственной. Верхние комплектации позволяют выбрать черный или теплый светлый интерьер. Светлый выглядит особенно нарядно, хотя для активного семейного использования черная отделка кажется более практичной.

Комфорт остался одним из главных впечатлений поездки. Более просторная CX-5 больше настраивает на длительное семейное путешествие.

Почти все управление переехало на экран

Наибольшее изменение для владельца предыдущей CX-5 ждет на центральной панели. Обычная логика с физическими органами управления уступила большому сенсорному дисплею. Даже климат-контроль сейчас настраивают через него, а прежнего джойстика-контроллера на консоли больше нет.

В версиях Origin, Adventure и Prime диагональ экрана составляет 12,9 дюйма, у Homura Black и Homura Tan она растет до 15,6 дюйма. Последний по размеру уже напоминает дисплей ноутбука. На нем хорошо видны изображения камер, а беспроводные Apple CarPlay и Android Auto получили действительно много места.

Меню построено по логике смартфона,– главный экран можно настраивать виджетами. Однако привычность телефона не означает, что все действия за рулем сразу становятся более удобными. Чтобы изменить настройки климата или посмотреть пробег, придется обращаться к дисплею, тогда как раньше рука находила отдельный орган управления. К этому переходу нужно привыкнуть.

Физические клавиши сохранились на руле, в том числе для управления аудиосистемой. Перед водителем в каждой комплектации установлена цифровая приборная панель на 10,25 дюйма.

Визуально новая CX-5 сделала большой шаг вперед, а оценка новой эргономики будет зависеть от того, насколько вам нравится управлять автомобильными функциями через сенсор.

Багажник стал весомым аргументом

Увеличение кузова пошло на пользу и багажному отделению. Его объем составляет 583 л, на 61 л больше, чем раньше. Между колесными арками имеется 1050 мм, длина пола за вторым рядом достигает 994 мм. Это удобное пространство для семейных вещей без необходимости сразу складывать сиденья.

Грузить тяжелые сумки тоже должно быть легче: высоту загрузки уменьшили на 18 мм. Спинки задних сидений складываются в пропорции 40:20:40, так что длинный предмет можно разместить посередине, оставив два места пассажирам. Если сложить весь задний ряд, длина багажного пространства возрастает до 1978 мм.

Электропривод двери багажника появляется из комплектации Adventure, а у обеих Homura он дополнен функцией открывания без рук. В стартовой Origin дверь придется поднимать самостоятельно. По емкости и удобству использования багажник стал одной из самых сильных сторон нового поколения.

На серпантинах уверена, на обгонах нетороплива

Карпатские повороты быстро показывают, совпала ли уверенная внешняя осанка с реальным поведением. У новой CX-5 с этим все хорошо: она понятно реагирует на руль и позволяет уверенно выбирать траекторию. Увеличенные габариты не отняли ощущение контроля, за которое ценили предыдущую модель.

В то же время автомобиль стал более комфортным. Инженеры применили более мягкие пружины, изменили настройки амортизаторов и стабилизаторов. За рулем это складывается в ощущение более спокойного, зрелого кроссовера. Он приятно проходит извилистые участки, хотя сама поездка больше настраивает на плавность, чем на поиск пределов сцепления.

Двигатель это настроение поддерживает, иногда даже слишком. В Украине выбора агрегатов пока нет: только бензиновый атмосферный Skyactiv-G объемом 2,5 л, развивающий 188 л.с. и 257 Нм при 4000 об/мин. С ним работает шестиступенчатый гидромеханический автомат. Сочетание знакомо за предыдущими поколениями CX-5, теперь оно отвечает нормам Евро-6.

Для спокойного передвижения возможностей достаточно, но при обгоне хотелось бы большего запаса тяги. Нажимаешь акселератор, двигатель набирает обороты, коробка выполняет свою работу, а желаемого энергичного ускорения все равно не хватает. В горах эта разница между уверенной управляемостью и скромной динамикой особенно ощутима.

Паспортные показатели соответствуют следующему характеру: до 100 км/ч переднеприводная версия разгоняется за 10,4 секунды, полноприводная за 10,7 секунды. Это заявленные характеристики, а не наши замеры. Официальный расход смешанного цикла NEDC составляет 7,6– 7,7 л на 100 км в зависимости от привода.

Активные обгоны нуждаются в расчете. Тем, кто ожидает от нового поколения заметного прироста динамики, следует внимательно оценить именно этот момент во время собственного теста.

Сколько стоит новая Mazda CX-5 в Украине.

Несмотря на рост размеров и новый салон, ценовое позиционирование CX-5 почти не изменилось. По украинскому прайсу от 28 сентября 2026 года Mazda CX-5 в стартовой версии Origin стоит 1 549 900 грн ($34 450). База имеет передний привод, подогрев передних сидений, двухзонный климат, камеру, парктроник и адаптивный круиз-контроль.

Adventure оценено в 1634300 грн с передним приводом и 1769900 грн с полным. Здесь уже есть 19-дюймовые колеса, электропривод багажника, подогрев руля, электрорегулировка водительского сиденья с памятью и проекционный дисплей. Полноприводная Prime за 1889900 грн добавляет, в частности, вентиляцию передних сидений, подогрев задних, акустику Bose и камеры кругового обзора.

Homura Black стоит 2 027 600 грн., Homura Tan со светлым салоном 2 052 400 грн. ($45 600). Обе имеют полный привод, самый большой экран и панорамный люк.

Оставшееся после 750 км тест-драйва

Новая Mazda CX-5 убеждает прежде всего простором и комфортом. Задним пассажирам стало более свободно, багажник заметно вырос, а салон получил современное цифровое оформление. На серпантинах автомобиль сохранил понятное, уверенное поведение, так что увеличение размеров пошло ему на пользу.

Наибольшее привыкание требует управления через экран, а главное пожелание к технике касается динамики. Поклонники модели получат знакомый тип силового агрегата и близкое ценовое позиционирование. Теперь в этом автомобиле больше места для семьи и вещей и больше комфорта для длинной дороги.