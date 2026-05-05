Новая система помощи сама остановила фуру, когда водитель потерял сознание: автозаводам задача уже поставлена

С 7 июля 2026 года ADDW станет обязательной для всех новых грузовиков в ЕС. Система анализирует движения глаз, положение головы и признаки потери концентрации, дремоты или ухудшения самочувствия.

Если водитель не реагирует, электроника может инициировать аварийную остановку транспортного средства. Произойдет это без вмешательства человека. При этом, как пишет Ulvisions, система сама свяжется с ближайшей станцией скорой медицинской помощи, сделает заявку на срочный вызов, укажет координаты.

Как работают системы ADDW

Системы ADDW уменьшают вероятность аварий, вызванных невнимательностью, путем постоянного отслеживания поведения водителя и немедленного вмешательства в случае обнаружения невнимательности. Когда параметры невнимательности достигнуто, система ADDW предоставляет мгновенные и четкие оповещения, чтобы переориентировать внимание водителя на дорогу.

Эта технология является чрезвычайно важной, поскольку, по оценкам Европейской комиссии, невнимательность водителя составляет 10-30% всех дорожно-транспортных происшествий. Вероятно, упомянутая цифра является заниженной, учитывая сложность определения факторов, способствовавших аварии, после ее возникновения.

По прогнозам ЕС, эти технологии спасут более 25 000 жизней и предотвратят более 140 000 серьезных травм до 2038 года.

Система распознавания невнимательности водителя призвана предотвратить аварийность на дорогах путем определения его физического состояния.



Когда водителю стало плохо

Именно такая ситуация произошла с 35-летним французским водителем Карлосом Алмейдой во время рейса вблизи Лиона, Франция. По сообщению 40ton.net, мужчина возвращался на базу компании, когда внезапно почувствовал слабость в ногах и ухудшение зрения. Система ADDW зафиксировала аномальные движения век и начала подавать предупреждения.

Несмотря на это, водитель решил доехать до базы, которая оставалась всего за несколько минут. Однако его состояние стремительно ухудшилось: появилась тошнота, жар и полная потеря чувствительности в ногах. Примерно за 500 метров до базы электроника активировала аварийную процедуру и самостоятельно остановила грузовик.

Без участия человека в режиме автономности

После этого водитель уже ничего не помнил. В этот момент автоматически сработала система eCall, которая вызвала экстренные службы и передала координаты автомобиля. На место прибыли медики, а впоследствии водителя вертолетом доставили в больницу.

Врачи установили, что причиной стал тромб в артерии. Медикам удалось спасти мужчину, и в ближайшее время он должен вернуться домой к семье.



В кабине новый помощник, а не надзиратель

Эта история стала одним реальных примеров того, как новые системы контроля состояния водителя могут не только бороться с отвлечением за рулем, но и фактически спасать жизни. Системы ADDW с июля 2024 года являются обязательными для всех новых типов транспортных средств ((см. видео внизу) в Европейском Союзе. Теперь с июля 2026 года они также станут обязательными для всех только что зарегистрированных транспортных средств.

"Установка системы ADDW становится обязательной для всех новых типов транспортных средств категорий M и N (то есть всех пассажирских и грузовых моторных транспортных средств) с 7 июля 2024 года, а также становится обязательной для всех новых транспортных средств, относящихся к этим категориям, с 7 июля 2026 года, – InterRegs цитирует Регламент (ЕС) 2019/2144.

На фоне статистики сердечно-сосудистых заболеваний среди дальнобойщиков такие технологии могут стать новым стандартом безопасности в транспортной отрасли.