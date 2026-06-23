Новая стратегия Porsche: компания намерена продавать меньше автомобилей, но увеличить прибыль

Стремительное падение спроса в Китае из-за давления со стороны местных производителей электромобилей, а также вынужденное прекращение продаж моделей Macan и 718 в Европе негативно повлияли на финансовые показатели марки, отмечает Motror1.

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Оптимизация производства и сохранение высокой рентабельности

В 2025 году глобальные поставки Porsche снизились до 279 449 единиц, вернувшись к показателям 2020 года. Первый квартал 2026 года продемонстрировал дальнейшее падение спроса на 15 процентов – до 60 991 автомобиля. Учитывая такие реалии, руководство компании приняло решение сократить производственные мощности, чтобы адаптировать их к текущему уровню рыночного спроса.

Генеральный директор компании Майкл Ляйтерс в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что бренд должен зарабатывать деньги даже при сокращении физических объемов производства. Новая философия предполагает фокус на более высокой рентабельности каждой модели.

Несмотря на планируемое сокращение объемов сборки, Porsche намерена расширять модельный ряд. В частности, ожидается возвращение спортивного семейства 718 для привлечения новой аудитории. Известно, что будущие Boxster и Cayman получат как традиционные двигатели внутреннего сгорания, так и полностью электрические силовые установки.

Изменения в модельном ряду и сотрудничество с Audi

Официальные источники сообщают о пересмотре планов по выпуску будущего флагманского трёхрядного внедорожника, который во внутренней документации имеет кодовое обозначение K1 и должен был занять место в иерархии выше Cayenne. Изначально большой кроссовер разрабатывался как электромобиль, однако впоследствии инженеры вернулись к проекту для интеграции двигателей внутреннего сгорания. На данный момент руководство в Цуффенхаузене окончательно не определилось, целесообразно ли вообще продолжать работу над этим проектом.

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В то же время в модельном ряду может появиться новый спорткар, который займет позицию выше культовой модели 911. Ранее представители Porsche подтвердили изданию Motor1, что рассматривают возможность создания нового гиперкара и модели класса Grand Touring, однако окончательное решение будет зависеть от реакции потенциальных клиентов. Более подробные новости о развитии линейки ожидаются осенью 2026 года. Тогда же должна появиться информация о новом компактном кроссовере, который заменит первое поколение Macan, производство которого полностью прекратится летом этого года.

Для оптимизации операционных расходов, которые, по словам Майкла Ляйтерса, в последние годы вышли из-под контроля, Porsche планирует существенно углубить технологическое сотрудничество с компанией Audi. Руководитель автопроизводителя отказался комментировать слухи о возможном сокращении штата, однако отметил, что новую внутреннюю программу сокращения расходов планируют утвердить до начала корпоративных июльских каникул.

Эксперты отмечают, что возвращение внимания к классическим двигателям внутреннего сгорания и гибридным системам должно помочь немецкому бренду вернуть лояльных клиентов. Одним из ключевых факторов роста массовых продаж должен стать новый бензиновый и гибридный кроссовер, построенный на общей архитектуре с Audi Q5.

Также логичным шагом выглядит потенциальное возобновление разработки полноразмерного внедорожника, поскольку такие машины пользуются высоким спросом в Северной Америке и странах Ближнего Востока. Тем более что Porsche может воспользоваться инженерными наработками родственного бренда, который готовит к выпуску модель Audi Q9.