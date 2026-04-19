Новенькие Honda Prelude уже можно купить как "битки из США", однако есть нюанс

С момента декабрьского дебюта Honda реализовала в США всего 969 единиц модели Prelude, отмечает Carscoops.

Продажи идут сдержанно: 174 автомобиля в декабре, чуть более двухсот в январе и феврале, и только 280 – в марте. Однако за этот короткий период американские дороги уже “списали” часть ограниченного тиража.

Наиболее досадный случай зафиксирован на аукционе IAAI: белоснежная Prelude попала на свалку с пробегом всего 671 километр. Передняя часть купе практически уничтожена – отсутствует бампер и фара, помятое крыло и разбитое лобовое стекло. Хотя двигатель до сих пор заводится, такой ремонт может стать финансовой катастрофой для владельца из-за высокой стоимости специфических запчастей к новой модели.

Дефицит деталей

Еще один экземпляр черного цвета с пробегом около 3 тысяч километров выставили на продажу в Сиэтле. Сильный удар в переднюю часть привел к срабатыванию всех подушек безопасности. На другой площадке, Copart, заметили ярко-синий автомобиль с поврежденным бортом и неисправным электроусилителем руля.

Главная проблема для потенциальных покупателей этих “битков” заключается в том, что запчасти для кузовного ремонта нового Prelude пока почти отсутствуют в свободной продаже. Это автоматически делает любое серьезное восстановление неоправданно дорогим, из-за чего страховые компании предпочитают признавать автомобили “тотальными” и отправлять их на свалки.

Выводы

Судьба нового Honda Prelude на рынке США на данный момент выглядит туманной. Низкие показатели продаж в сочетании с высокой аварийностью на первых же километрах пробега создают имидж “хрупкого” автомобиля, который слишком дорого содержать после даже незначительного ДТП.

Если производитель не наладит быструю поставку ремкомплектов, легендарное имя рискует остаться лишь в каталогах аукционов утилизированных авто.