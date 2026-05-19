Новое поколение BMW 1 Series получит две разные платформы и вернется к заднему приводу

Несмотря на общее название, единый стиль и ориентацию на привлечение младшей аудитории в Европе, бензиновые и электрические версии будут построены на совершенно разных платформах. Модель с двигателями внутреннего сгорания продолжит использовать модернизированную переднеприводную архитектуру UKL2, которая лежит в основе текущего поколения, пишет Autocar.

Зато полностью электрическая модификация, которая получит индекс i1, перейдет на инновационную архитектуру Neue Klasse. Эта платформа разработана с акцентом на задний привод. Руководитель отдела разработки BMW Йоахим Пост также намекнул, что гибкость новой электрической архитектуры позволяет легко экспериментировать с пропорциями кузова. Благодаря этому в линейку может вернуться трехдверный вариант хэтчбека, который будет эксклюзивом для электромобиля.

Дизайнерский язык Neue Klasse и интерьер будущего

Несмотря на высокий уровень глобальных продаж, (в прошлом году компания реализовала почти 200 000 единиц 1 Series), бренд не собирается отказываться от сегмента в пользу кроссоверов. Шеф-дизайнер компактных автомобилей марки Оливер Гаймлер подчеркнул, что новинка перейдет на новый язык дизайна Neue Klasse.

Рендер BMW i1 (Источник: Carscoops)

В то же время каждая серия получит уникальное визуальное оформление кузовных поверхностей и индивидуальную форму фирменной решетки радиатора. Салон хэтчбека кардинально переделают по образцу старших моделей. Главным элементом интерьера станет панорамный комплекс iDrive с вытянутым через всю переднюю панель проекционным дисплеем Panoramic iDrive, новым рулем и наклонным центральным тачскрином диагональю 17,9 дюйма.

Линейка двигателей: от классики до 463-сильной версии M

Для топливных версий производитель сохранит текущие 1,5-литровые трехцилиндровые и 2,0-литровые четырехцилиндровые бензиновые турбомоторы серий B38 и B48. К ним присоединится полноценный плагин-гибридный вариант, позаимствованный у актуальной “тройки”. Такая установка объединит двухлитровый двигатель с электромотором и батареей емкостью 19,5 кВт-ч, что обеспечит около 97 км хода исключительно на электротяге.

Электрический вариант в базовом исполнении получит один установленный на задней оси электродвигатель мощностью до 322 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Также разработчики изучают возможность выпуска бескомпромиссной полноприводной модификации под значком BMW M. Такой хот-хэтч оснастят двумя электромоторами на 463 л.с. и 645 Нм, что сделает его самой мощной “единичкой” в истории бренда.

Рендер BMW i1 (Источник: Autocar)

Из-за компактных габаритов и стремления удержать базовую цену электрокара в районе 30 000 фунтов стерлингов (40 000 долларов), автомобиль получит меньший аккумуляторный блок, чем старшие модели, поэтому он не сможет повторить их максимальный запас хода. Независимо от выбранного типа двигателя, все версии 2028 года получат самые современные ИИ-процессоры управления и обновленный комплекс систем помощи водителю.

Руководитель отдела продукции компании Бернд Кербер отметил, что сохранение этой модели является критически важным для удержания лидерства на таких специфических рынках, как Италия и Франция, где доля премиальных хэтчбеков традиционно остается высокой.

Новая философия бренда BMW