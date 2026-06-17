Новое поколение BMW M3 может получить механическую коробку передач и обычный бензиновый двигатель

В интервью журналистам PistonHeads генеральный директор BMW M Франк Ван Мил официально подтвердил, что культовая модель сохранит версию с двигателем внутреннего сгорания. Будущая новинка будет предлагаться покупателям сразу в двух вариантах – с классическим бензиновым мотором и полностью электрической силовой установкой. Ожидается, что модификация с ДВС выйдет на рынок в 2028 году, примерно через год после дебюта электрического варианта.

Читайте также: Электрическое будущее и классический драйв: BMW M3 следующего поколения получит две версии по одинаковой цене

Технология M Ignite и идеальное сгорание без тяжелых батарей

В основе бензиновой версии будущего BMW M3 будет лежать глубоко модернизированный 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом S58. Главной особенностью этого мотора является соответствие жестким будущим экологическим стандартам Euro 7.

Для достижения этой цели инженеры применили инновационную технологию под названием BMW M Ignite, заимствованную непосредственно из автоспорта, которая обеспечивает значительно более чистый и эффективный процесс сгорания топлива. Этот силовой агрегат дебютирует на текущих поколениях M3 и M4 уже в следующем месяце, а в августе его получит младшее купе M2. Франк Ван Мил заверил, что технология M Ignite успешно перейдет и в следующее поколение спортивных автомобилей марки.

Важные нюансы архитектуры будущего силового агрегата:

Модель не станет плагин-гибридом (PHEV) с возможностью подзарядки от сети, поскольку инженеры стремятся сохранить принцип «идеального сгорания»;

Автомобиль получит лишь простую технологию «мягкого» гибрида, что позволит избежать критического увеличения массы;

Отказ от большой батареи защитит новую M3 от судьбы старшего суперседана M5, который существенно набрал вес из-за тяжелого аккумуляторного блока емкостью 22,1 кВт-ч.

Механическая коробка передач и интрига с названием электромобиля

Несмотря на предыдущие слухи о полном отказе от ручного управления трансмиссией, Франк Ван Мил намекнул на то, что механическая коробка передач вполне может остаться в строю. Руководитель подразделения подчеркнул, что компания стремится сохранить три педали ради чистых эмоций от вождения. Поскольку следующая модель будет иметь фактически переходный тип силового агрегата, сохранение классической «механики» выглядит логичным шагом для удовлетворения потребностей фанатов.

BMW M Concept Neue Klasse

Что касается полностью электрической модификации, то она может получить нетрадиционное название. Вопреки ожиданиям рынка, бренд может отказаться от логичного индекса i3 M. Руководство стремится к тому, чтобы клиенты воспринимали электрическую версию не как отдельное ответвление, а как «настоящий», бескомпромиссный M3. По словам Ван Мила, электрический вариант будет не просто быстрее бензинового собрата на прямой, но и продемонстрирует значительно лучшее время на гоночной трассе.

Полезно: BMW M Concept Neue Klasse: видение полностью электрического будущего спортивного суббренда

Мечты о преемнике культового суперкара M1