Новое поколение Honda CR-V станет исключительно гибридным: компания показала первые тизеры новинки

Как сообщает издание Motor1, японский бренд готовит совершенно новую платформу для пятого поколения своей фирменной двухмоторной системы. Официальная премьера автомобиля 2028 модельного года запланирована на 2027 год, совпадающий с 30-летним юбилеем модели.

Инженеры Honda обещают, что будущая силовая установка станет не только мощнее, но и значительно эффективнее предшественника. Расширенный диапазон мощности позволит кроссоверу дольше оставаться в оптимальном режиме работы, что обеспечит экономию топлива не менее 10 процентов.

Что касается самой архитектуры, то разработчики применили новейшие методы конструирования кузова. Это позволило одновременно усилить жесткость силового каркаса и значительно снизить общий вес машины, что положительно повлияет на управляемость и комфорт во время езды.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Рекордные продажи и ставка на электрификацию

Отказ от классических бензиновых моторов выглядит вполне логичным, если взглянуть на статистику. В этом году CR-V третий раз подряд преодолеет отметку в 400 тысяч проданных экземпляров, причем гибридные модификации разлетаются в автосалонах как горячие пирожки. В общей сложности электрифицированные авто уже занимают около 30 процентов от всех продаж марки. А спрос именно на гибридный CR-V с 2020 года взлетел в десять раз, превратив его в главную финансовую опору компании.

Глобальная стратегия бренда