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Новое поколение Honda CR-V станет исключительно гибридным: компания показала первые тизеры новинки

Следующее поколение популярного кроссовера Honda CR-V, дебютирующее в следующем году, полностью откажется от чисто бензиновых двигателей в пользу новейшей гибридной установки. Такой смелый шаг автопроизводителя продиктован безумным спросом, ведь именно бензиново-электрические версии сейчас составляют более половины продаж этой модели.
Новая Honda CR-V 2028 года станет исключительно гибридной

ФОТО: Honda|

Тизер новой Honda CR-V

Данила Северенчук
logo13 ноября, 15:00
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Как сообщает издание Motor1, японский бренд готовит совершенно новую платформу для пятого поколения своей фирменной двухмоторной системы. Официальная премьера автомобиля 2028 модельного года запланирована на 2027 год, совпадающий с 30-летним юбилеем модели.

Инженеры Honda обещают, что будущая силовая установка станет не только мощнее, но и значительно эффективнее предшественника. Расширенный диапазон мощности позволит кроссоверу дольше оставаться в оптимальном режиме работы, что обеспечит экономию топлива не менее 10 процентов.

Что касается самой архитектуры, то разработчики применили новейшие методы конструирования кузова. Это позволило одновременно усилить жесткость силового каркаса и значительно снизить общий вес машины, что положительно повлияет на управляемость и комфорт во время езды.

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Рекордные продажи и ставка на электрификацию

Отказ от классических бензиновых моторов выглядит вполне логичным, если взглянуть на статистику. В этом году CR-V третий раз подряд преодолеет отметку в 400 тысяч проданных экземпляров, причем гибридные модификации разлетаются в автосалонах как горячие пирожки. В общей сложности электрифицированные авто уже занимают около 30 процентов от всех продаж марки. А спрос именно на гибридный CR-V с 2020 года взлетел в десять раз, превратив его в главную финансовую опору компании.

Глобальная стратегия бренда

  • Напомним, Honda сейчас кардинально меняет свой вектор развития. Японцы даже отменили выпуск нескольких чисто электрических моделей, чтобы инвестировать миллиарды долларов в новые заводы по производству гибридов.
  • Эта тенденция коснется и премиального подразделения Acura, где популярный кроссовер RDX в скором времени вернется на рынок именно в виде полноценного гибрида.
  • В то же время для развивающихся рынков бренд готовит глобальный электрокроссовер Alpha, сборник которого неожиданно доверили индийскому заводу.
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