Новое поколение Honda CR-V станет исключительно гибридным: компания показала первые тизеры новинки

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Тизер новой Honda CR-V
Как сообщает издание Motor1, японский бренд готовит совершенно новую платформу для пятого поколения своей фирменной двухмоторной системы. Официальная премьера автомобиля 2028 модельного года запланирована на 2027 год, совпадающий с 30-летним юбилеем модели.
Инженеры Honda обещают, что будущая силовая установка станет не только мощнее, но и значительно эффективнее предшественника. Расширенный диапазон мощности позволит кроссоверу дольше оставаться в оптимальном режиме работы, что обеспечит экономию топлива не менее 10 процентов.
Что касается самой архитектуры, то разработчики применили новейшие методы конструирования кузова. Это позволило одновременно усилить жесткость силового каркаса и значительно снизить общий вес машины, что положительно повлияет на управляемость и комфорт во время езды.
Рекордные продажи и ставка на электрификацию
Отказ от классических бензиновых моторов выглядит вполне логичным, если взглянуть на статистику. В этом году CR-V третий раз подряд преодолеет отметку в 400 тысяч проданных экземпляров, причем гибридные модификации разлетаются в автосалонах как горячие пирожки. В общей сложности электрифицированные авто уже занимают около 30 процентов от всех продаж марки. А спрос именно на гибридный CR-V с 2020 года взлетел в десять раз, превратив его в главную финансовую опору компании.
Глобальная стратегия бренда
- Напомним, Honda сейчас кардинально меняет свой вектор развития. Японцы даже отменили выпуск нескольких чисто электрических моделей, чтобы инвестировать миллиарды долларов в новые заводы по производству гибридов.
- Эта тенденция коснется и премиального подразделения Acura, где популярный кроссовер RDX в скором времени вернется на рынок именно в виде полноценного гибрида.
- В то же время для развивающихся рынков бренд готовит глобальный электрокроссовер Alpha, сборник которого неожиданно доверили индийскому заводу.