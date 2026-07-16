Новую кольцевую дорогу вокруг Ровно раскритиковали из-за опасного пешеходного перехода

Новопостроенный участок объездной дороги вокруг Ровно стал предметом острой дискуссии среди специалистов по безопасности дорожного движения. Причиной послужила организация нерегулируемого пешеходного перехода через многополосную магистраль без островка безопасности. Об этом написал в Facebook эксперт по транспортному планированию Виктор Загреба, проиллюстрировав проблему кадром из видео Министерства развития общин и территорий Украины.

В чем заключается критика

На опубликованном изображении виден новый участок дороги, имеющий по две полосы движения в каждом направлении и центральную полосу для выполнения левых поворотов. Именно через этот пятиполосный участок организован нерегулируемый пешеходный переход.

Проблемный участок на объездной дороге Ровно. Фото Минразвития

Автор поста обращает внимание на то, что проект не предусматривает ни островка безопасности посередине дороги, ни светофорного регулирования, ни других средств принудительного снижения скорости. По его мнению, такая конфигурация может создавать дополнительные риски как для пешеходов, так и для водителей.

Интенсивность движения также вызывает вопросы

По информации Министерства развития общин и территорий, которую цитирует автор поста, прогнозируемая интенсивность движения на новом участке составляет около 6,5 тысяч автомобилей в сутки.

Сам по себе этот показатель не означает, что переход является опасным, однако при проектировании дорог интенсивность движения является одним из факторов, которые учитываются при выборе типа пешеходного перехода. Для дорог с высокой скоростью движения во многих странах применяют светофорное регулирование, разделительные островки или строят надземные или подземные переходы.

Что говорят международные стандарты

Подход Vision Zero, который сегодня активно внедряется в странах ЕС, исходит из того, что дорожная инфраструктура должна учитывать возможные ошибки участников движения. Именно поэтому на скоростных дорогах стараются минимизировать конфликтные точки между автомобилями и пешеходами.

В частности, рекомендации Всемирной организации здравоохранения и ряда европейских дорожных агентств предусматривают использование инженерных решений, снижающих риск тяжких последствий ДТП: островков безопасности, светофоров с вызовом пешеходной фазы, физического сужения полос или полного разделения транспортных и пешеходных потоков.

Делать окончательные выводы пока рано

В то же время только по фотографии или короткому видеофрагменту невозможно полностью оценить проект дороги. Остается неизвестным, предусмотрены ли дополнительные средства организации движения, которые еще не введены в эксплуатацию, а также каков установленный скоростной режим на этом участке и какие результаты аудита безопасности дорожного движения были получены перед открытием дороги.

Тем не менее сама дискуссия в очередной раз привлекла внимание к вопросу качества проектирования новой дорожной инфраструктуры в Украине. Специалисты все чаще подчеркивают, что современные дороги должны быть не только быстрыми и комфортными, но и максимально безопасными для всех участников движения, прежде всего пешеходов.