Новую Mazda CX-5 уже продают со скидками, пока все ждут гибрида

Как пишет австралийское издание Drive, дилеры уже начали снижать цены на свежую генерацию Mazda CX-5, которая в Украине дебютирует уже скоро. Хотя автомобиль вышел на рынок всего три месяца назад, продавцы в Австралии предлагают выгодные условия клиентам, чтобы подогреть интерес к традиционным бензиновым версиям.

Для украинских водителей, традиционно уважающих CX-5 за надежность и классный дизайн, это интересный сигнал. Глобальные дилеры вынуждены делать прайс более адекватным на фоне жесткой конкуренции.

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Почему дилеры идут на уступки

Главная причина такого шага навстречу покупателям – отсутствие гибрида. Пока конкуренты вроде Toyota RAV4 или Honda CR-V делают ставку на гибридные установки, Mazda вынуждена соответствовать обычным двигателям внутреннего сгорания. По данным журналистов, полноценный гибридный CX-5 появится в салонах еще очень не скоро – на разработку и запуск уйдет несколько лет.

Поэтому перед покупателем предстает классический выбор: либо брать проверенный временем бензиновый кроссовер сейчас и по хорошей цене, либо ждать неизвестно сколько экономнее, но гарантированно более дорогой гибрид. Учитывая стоимость горючего, гибрид выглядит привлекательно, но скидка "здесь и сейчас" часто побеждает любые расчеты будущей экономии.