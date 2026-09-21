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Новую Mazda CX-5 уже продают со скидками, пока все ждут гибрида

Обновленный кроссовер Mazda CX-5 начал получать первые официальные скидки спустя всего три месяца после старта продаж. Пока покупатели массово интересуются бензиновыми версиями по более выгодному прайсу, выход долгожданной гибридной модификации откладывается еще на несколько лет.
Новая Mazda CX-5 2026 получила скидки: когда выйдет гибридная версия

ФОТО: Drive|

Mazda CX-5 2026

Данила Северенчук
logo21 сентября, 17:40
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Как пишет австралийское издание Drive, дилеры уже начали снижать цены на свежую генерацию Mazda CX-5, которая в Украине дебютирует уже скоро. Хотя автомобиль вышел на рынок всего три месяца назад, продавцы в Австралии предлагают выгодные условия клиентам, чтобы подогреть интерес к традиционным бензиновым версиям.

Для украинских водителей, традиционно уважающих CX-5 за надежность и классный дизайн, это интересный сигнал. Глобальные дилеры вынуждены делать прайс более адекватным на фоне жесткой конкуренции.

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Почему дилеры идут на уступки

Главная причина такого шага навстречу покупателям – отсутствие гибрида. Пока конкуренты вроде Toyota RAV4 или Honda CR-V делают ставку на гибридные установки, Mazda вынуждена соответствовать обычным двигателям внутреннего сгорания. По данным журналистов, полноценный гибридный CX-5 появится в салонах еще очень не скоро – на разработку и запуск уйдет несколько лет.

Поэтому перед покупателем предстает классический выбор: либо брать проверенный временем бензиновый кроссовер сейчас и по хорошей цене, либо ждать неизвестно сколько экономнее, но гарантированно более дорогой гибрид. Учитывая стоимость горючего, гибрид выглядит привлекательно, но скидка "здесь и сейчас" часто побеждает любые расчеты будущей экономии.

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