Новые Audi Q7 и SQ7 2027 года стали значительно дороже своих предшественников

Второй квартал текущего года оказался довольно сложным для немецкой марки в Америке, отмечает Autoevolution. Официальные отчеты Audi зафиксировали продажи всего 38 тысяч автомобилей за трехмесячный период, что свидетельствует о падении на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом первая половина года оказалась тяжелой для бренда: совокупные продажи компании сократились как минимум на 17%, составив менее 68 тысяч единиц.

Руководство Audi надеется, что новые модели с двигателями внутреннего сгорания смогут исправить положение и вернуть положительную динамику. На фоне общего спада положительные показатели продемонстрировал бестселлер среди кроссоверов Q5, а также легковые автомобили серий A3, A5 и A6.

В то же время Audi Q7 прошлого поколения, находящаяся в конце своего жизненного цикла, за первые шесть месяцев года потеряла 23% продаж. Главным оружием в борьбе за восстановление позиций в сегменте должно стать совершенно новое третье поколение кроссовера.

Смена силового агрегата и существенное повышение цены на Audi Q7

Главным вопросом остается то, как именно потенциальные покупатели воспримут обновленную ценовую политику компании. Базовая рекомендованная розничная цена предыдущей модели Audi Q7 2026 года в США составляла 62 тысячи долларов, тогда как совершенно новая версия стоит не менее 70 900 долларов. Таким образом, подорожание составило сразу 8 900 долларов.

Однако такой рост стоимости оправдан кардинальным обновлением техники. Вместо скромного 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 261 л.с., который позволял разгоняться до 100 км/ч за 6,7 секунды и достигать максимальной скорости 209 км/ч, кроссовер получил принципиально новый двигатель. Теперь под капотом автомобиля для рынка США установлен мощный V6 с двойным турбонаддувом.

Новая силовая установка развивает 429 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Благодаря значительному приросту мощности динамические характеристики кроссовера существенно улучшились: время разгона сократилось до 4,8 секунды, а максимальная скорость выросла до 250 км/ч. Клиентам предлагаются новые варианты комплектации: базовая комплектация получила название Premium TFSI quattro tiptronic и включает фирменный стандартный полный привод, а более дорогая версия под названием Prestige предлагает тот же силовой агрегат, но с расширенным списком премиального оборудования.

Мощный Audi SQ7 2027 года с обновленным V8

Для водителей, ищущих бескомпромиссную динамику, бренд подготовил совершенно новый Audi SQ7 2027 года. Его стоимость теперь начинается от 98 700 долларов, что по сравнению с прежними 93 800 долларами означает менее заметную разницу в цене – около 4 900 долларов. Оба поколения спортивной модели оснащаются 4,0-литровым бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, однако инженеры существенно форсировали агрегат новинки.

Если модель 2026 года располагала мощностью 500 л.с., то совершенно новая версия 2027 года получила 591 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Это позволяет большому кроссоверу разгоняться до первой сотни всего за 3,7 секунды. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, или 210 км/ч в случае установки базовых всесезонных шин.