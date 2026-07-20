Укр
Ру

Новые Audi Q7 и SQ7 2027 года стали значительно дороже своих предшественников

Продажи Audi на североамериканском рынке резко упали, несмотря на восстановление спроса на основные модели линейки. Компания приняла решение значительно повысить рекомендованную розничную цену на одну из своих самых ожидаемых новинок – Audi Q7 третьего поколения и его "заряженную" версию SQ7.
Audi Q7 и SQ7 2027 года значительно подорожали в США: характеристики и стоимость

ФОТО: Audi|

Audi Q7 2026 года

Данила Северенчук
logo20 июля, 13:30
logo0
logo0 мин

Второй квартал текущего года оказался довольно сложным для немецкой марки в Америке, отмечает Autoevolution. Официальные отчеты Audi зафиксировали продажи всего 38 тысяч автомобилей за трехмесячный период, что свидетельствует о падении на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом первая половина года оказалась тяжелой для бренда: совокупные продажи компании сократились как минимум на 17%, составив менее 68 тысяч единиц.

Руководство Audi надеется, что новые модели с двигателями внутреннего сгорания смогут исправить положение и вернуть положительную динамику. На фоне общего спада положительные показатели продемонстрировал бестселлер среди кроссоверов Q5, а также легковые автомобили серий A3, A5 и A6.

В то же время Audi Q7 прошлого поколения, находящаяся в конце своего жизненного цикла, за первые шесть месяцев года потеряла 23% продаж. Главным оружием в борьбе за восстановление позиций в сегменте должно стать совершенно новое третье поколение кроссовера.

Смена силового агрегата и существенное повышение цены на Audi Q7

Главным вопросом остается то, как именно потенциальные покупатели воспримут обновленную ценовую политику компании. Базовая рекомендованная розничная цена предыдущей модели Audi Q7 2026 года в США составляла 62 тысячи долларов, тогда как совершенно новая версия стоит не менее 70 900 долларов. Таким образом, подорожание составило сразу 8 900 долларов.

Однако такой рост стоимости оправдан кардинальным обновлением техники. Вместо скромного 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 261 л.с., который позволял разгоняться до 100 км/ч за 6,7 секунды и достигать максимальной скорости 209 км/ч, кроссовер получил принципиально новый двигатель. Теперь под капотом автомобиля для рынка США установлен мощный V6 с двойным турбонаддувом.

Новая силовая установка развивает 429 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Благодаря значительному приросту мощности динамические характеристики кроссовера существенно улучшились: время разгона сократилось до 4,8 секунды, а максимальная скорость выросла до 250 км/ч. Клиентам предлагаются новые варианты комплектации: базовая комплектация получила название Premium TFSI quattro tiptronic и включает фирменный стандартный полный привод, а более дорогая версия под названием Prestige предлагает тот же силовой агрегат, но с расширенным списком премиального оборудования.

Мощный Audi SQ7 2027 года с обновленным V8

Для водителей, ищущих бескомпромиссную динамику, бренд подготовил совершенно новый Audi SQ7 2027 года. Его стоимость теперь начинается от 98 700 долларов, что по сравнению с прежними 93 800 долларами означает менее заметную разницу в цене – около 4 900 долларов. Оба поколения спортивной модели оснащаются 4,0-литровым бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, однако инженеры существенно форсировали агрегат новинки.

Если модель 2026 года располагала мощностью 500 л.с., то совершенно новая версия 2027 года получила 591 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Это позволяет большому кроссоверу разгоняться до первой сотни всего за 3,7 секунды. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, или 210 км/ч в случае установки базовых всесезонных шин.

#Audi #США #SQ7 2019 #Фото #Новости #Aвтоновинки #Q7 2019