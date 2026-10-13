Новые модели Tesla будут буквально присасываться к дороге: компания готовит новый патент

Как сообщает издание Carscoops, новый патент под названием "Электромобиль с вентилятором" описывает специфическую конструкцию с воздухозаборником под днищем и большим выпускным отверстием сзади. Между соседними вентиляторами на выходе расположены вертикальные ребра, помогающие эффективно отводить воздух.

Как работает новая технология

Традиционные антикрылья и спойлеры создают прижимную силу пассивно, то есть работают только тогда, когда машина уезжает достаточно быстро. Активная система способна буквально присасывать электрокар к асфальту даже на нулевой скорости.

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Это означает, что водитель получит феноменальное сцепление в крутых поворотах и максимальную стабильность при резком торможении. К тому же такие скрытые вентиляторы не создают аэродинамического сопротивления, которым грешат гигантские спойлеры на крышке багажника.

Стоит ли ждать систему на серийных авто

Очевидным кандидатом на получение этой фишки выглядит будущий гиперкар Roadster, который должен стать витриной технологических достижений бренда. Однако в самом патенте нет жесткой привязки к конкретной модели, а на чертежах изображен лифтбек Model S.

Эксперты считают, что дополнительное сцепление не помешает всей линейке Plaid и Performance. Огромную мощность этих электромоторов становится все труднее реализовывать из-за ограниченных возможностей современных шин, поэтому активная аэродинамика выглядит как очень адекватное решение.

Исторический бэкграунд