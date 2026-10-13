Новые модели Tesla будут буквально присасываться к дороге: компания готовит новый патент

ФОТО: Carscoops|
Новые электромобили Tesla будут иметь уникальную конструкцию для увеличения прижимной силы
Как сообщает издание Carscoops, новый патент под названием "Электромобиль с вентилятором" описывает специфическую конструкцию с воздухозаборником под днищем и большим выпускным отверстием сзади. Между соседними вентиляторами на выходе расположены вертикальные ребра, помогающие эффективно отводить воздух.
Как работает новая технология
Традиционные антикрылья и спойлеры создают прижимную силу пассивно, то есть работают только тогда, когда машина уезжает достаточно быстро. Активная система способна буквально присасывать электрокар к асфальту даже на нулевой скорости.
Это означает, что водитель получит феноменальное сцепление в крутых поворотах и максимальную стабильность при резком торможении. К тому же такие скрытые вентиляторы не создают аэродинамического сопротивления, которым грешат гигантские спойлеры на крышке багажника.
Стоит ли ждать систему на серийных авто
Очевидным кандидатом на получение этой фишки выглядит будущий гиперкар Roadster, который должен стать витриной технологических достижений бренда. Однако в самом патенте нет жесткой привязки к конкретной модели, а на чертежах изображен лифтбек Model S.
Эксперты считают, что дополнительное сцепление не помешает всей линейке Plaid и Performance. Огромную мощность этих электромоторов становится все труднее реализовывать из-за ограниченных возможностей современных шин, поэтому активная аэродинамика выглядит как очень адекватное решение.
Исторический бэкграунд
- Напомним, что идея использования вентиляторов для граунд-эффекта не является абсолютно новой в автоспорте. Еще в 1970 году гоночный болид Chaparral 2J использовал два задних вентилятора с отдельным двигателем для создания прижимной силы вне зависимости от скорости движения.
- Как уже сообщалось на нашем сайте, современные производители эксклюзивных суперкаров также экспериментируют с этой технологией.
- Например, Gordon Murray Automotive устанавливает свою модель T.50 сложную систему с 400-миллиметровым вентилятором.