Новые мотоциклы установили рекорд: украинцы купили почти 12 тысяч байков в месяц

По данным Института исследований авторынка, в июле 2026 года в Украине состоялось 11718 сделок купли-продажи и первых регистраций мотоциклов. Это на 3,7% больше, чем в июне и на 10,5% больше, чем в июле прошлого года. Новых мотоциклов зарегистрировали 6705, и это самый высокий результат за последние 13 месяцев.

Почти рекорд для всего моторынка

Абсолютный максимум последних 13 месяцев пока остается за маем, когда в Украине было проведено 11 919 операций с мотоциклами. В июне рынок немного притормозил до 11299, но июль снова вернул его почти до пикового уровня.

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Для мотоциклов такая сезонность закономерна. Зимой активность резко падает, весной начинается основная волна покупок, а летом высокий спрос поддерживают погода и возможность ежедневно пользоваться двухколесным транспортом.

Авто24 писал о рынке мотоциклов в июне, когда после весеннего пика он несколько замедлился, но все три основных сегмента все равно оставались значительно выше прошлогодних показателей.

Новые мотоциклы уже занимают 57% рынка

Именно новая техника стала главным драйвером июля. За месяц зарегистрировали 6705 новых мотоциклов, что на 12,7% больше, чем в июне и на 5,9% больше, чем год назад. На новые басни пришлось 57,2% всех сделок.

Внутренняя вторичка, напротив, немного отступила. Внутри страны было перепродано 4017 мотоциклов, на 4,9% меньше, чем в июне. Однако в годовом сравнении этот сегмент все равно вырос на 16%.

Еще 996 подержанных мотоциклов привезли из-за границы. Это на 11,9% меньше июня, но на 22,8% больше, чем в июле 2025 года.

То есть общий плюс рынка не означает одинакового роста повсюду. В июле покупатели более активно шли именно к продавцам новой техники.

Китайские марки доминируют среди новых мотоциклов

Рейтинг новой техники хорошо показывает, зачем большинству украинцев сегодня нужен мотоцикл.

Лидером по маркам стал Kovi с 1053 регистрациями. Далее расположились Spark из 943, Lifan из 784, Musstang из 667 и Forte с 523 мотоциклами.

Среди конкретных моделей первое место получил Spark SP с 943 регистрациями. Musstang MT набрал 583, Lifan LF – 390, Tekken 300 – 270, а Forte FT – 226.

Авто24 еще весной отмечал смену лидера среди новых мотоциклов, когда после зимнего затишья рынок вошел в активный сезон. Уже тогда основной спрос сконцентрировался вокруг доступных китайских брендов.

Такая структура объясняется достаточно просто. Для большого числа покупателей мотоцикл в Украине является недорогим транспортом для ежедневных поездок, а не дорогой техникой выходного дня.

На вторичке картина уже другая

Когда речь идет о мотоциклах, которые уже находятся в Украине, рейтинг становится разнообразнее.

Среди марок внутренней вторички почти одинаковый результат показали Lifan и Honda – 374 и 372 операции соответственно. Далее следуют Yamaha из 331, Kovi из 301 и Geon из 299.

Чаще перепродавали Lifan LF, Spark SP и Musstang MT. То есть дешевые китайские модели, которые уже много лет массово покупают новыми, постепенно формируют собственную большую вторичку.

Авто24 в июньском обзоре уже обращал внимание на этот процесс: Lifan, Kovi, Spark и Musstang все чаще переходят от первых владельцев к следующим.

Импорт б/у мотоциклов имеет другую структуру

Здесь уверенно лидирует Honda с 268 первыми регистрациями. Suzuki получила 179, Yamaha – 174, Kawasaki – 166, а Harley-Davidson – 72.

Наиболее популярной моделью стала Honda CB с 89 регистрациями. За ней следуют Suzuki GSX, Honda CBF, Kawasaki Ninja и Yamaha FZ.

То есть, если новый мотоцикл в Украине часто покупают как недорогой транспорт, то подержанный импорт чаще связан с желанием получить конкретный японский или американский байк, определенный класс, двигатель или характер.

Именно поэтому импортируемый б/у мотоцикл в среднем значительно старше.

Свежий китайский байк против 16-летнего японца

Медианный возраст мотоциклов, которые перепродаются внутри Украины, в июле составил 5 лет.

Для подержанных мотоциклов, впервые привезших из-за границы, медиана составила сразу 16 лет.

Разница в 11 лет много говорит о структуре спроса. Внутри страны активно вращается сравнительно свежая техника, значительную часть которой раньше покупали новой. Из-за границы одновременно везут старшие Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki и другие модели, которые ценят не столько за возраст, сколько за класс, ресурс и конкретные характеристики.

Еще зимой Авто24 писал, что даже в январе моторынок демонстрировал существенный годовой рост, а двухколесная техника все чаще становилась утилитарной альтернативой автомобилю.

Электромотоциклы почти незаметны

На фоне быстрого распространения электромобилей сегмент электромотоциклов в Украине выглядит почти символично.

За весь июль прошло всего 10 операций с такими транспортными средствами. Семь из них пришлись на новые мотоциклы, две – на подержанный импорт и одна – на внутреннюю перепродажу.

Это всего около 0,1% всего моторынка. Следовательно, электрификация, уже существенно изменившая рынок легковых автомобилей, до мотоциклов в Украине пока практически не добралась.

Мотоцикл в Украине остается прежде всего транспортом на каждый день

Главный вывод июльской статистики состоит не только в новом максимуме продаж новых байков.

Структура рынка показывает, что большинство украинцев покупают сравнительно доступные малокубатурные и среднекубатурные модели, прежде китайских брендов. Такие мотоциклы используют для ежедневных поездок, работы, передвижения по небольшим городам и селам, где они дешевле в эксплуатации за автомобиль.

Дорогие японские, европейские и американские модели также имеют свою аудиторию, но значительная часть этого спроса сосредоточена именно на подержанном импорте.

Общая статистика авторынка подтверждает масштаб тенденции: в июле мототранспорт был одним из сегментов, которые выросли наиболее заметно в годовом исчислении - на 10,5%. Авто24 анализировал общий июльский авторынок, где мотоциклы оказались одной из немногих больших категорий с двусмысленным приростом.

Если погода будет благоприятной, высокий сезон может продержаться и в сентябре. Но уже сейчас понятно, что украинский моторинок в 2026 году держится не только на энтузиастах: все большую часть его формируют люди, которым нужен простой и относительно дешевый ежедневный транспорт.