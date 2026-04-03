Новые правила для производства авто в Украине: правительство приблизило стандарты к ЕС

Кабинет Министров утвердил новый технический регламент относительно конструкции колесных транспортных средств, который гармонизирует украинские требования с европейскими стандартами.

Документ касается производства автомобилей, автобусов, мотоциклов, прицепов и запчастей и не затрагивает уже зарегистрированный транспорт. В то же время, существенные изменения – относительно сертификации новых автомобилей, ввезенных в Украину.

Украина догоняет ЕС

К этому времени Украина значительно отставала от Европейского Союза по количеству требований к конструкции транспорта.

Фактически действовали стандарты только для около 30 систем автомобиля, тогда как в ЕС - для 75. То есть имплементировано было менее 40% норм.

Новый техрегламент должен сократить этот разрыв и привести украинский рынок к европейскому уровню.

Что изменится для новых авто

Главный акцент - безопасность. Украина впервые внедряет ряд современных систем, которые уже давно являются стандартом в ЕС.

В частности, обязательными становятся системы автоматического экстренного торможения, а также система экстренного вызова eCall. Обновляются требования к тормозам, освещения, сигнализации и пассивной безопасности.

Отдельный блок - кибербезопасность. Производители должны обеспечить защиту автомобилей от несанкционированного доступа и возможных атак.

Экология и расход топлива

Новый регламент также затрагивает экологическую составляющую.

Речь идет о внедрении современных норм по выбросам CO₂, а также требования к энергоэффективности по стандартам WLTP. Это означает более точные показатели расхода топлива и реальных выбросов.

Новые правила сертификации

Важная часть изменений - цифровизация сертификации.

Теперь все испытания транспортных средств должны сопровождаться фотофиксацией. А сертификаты и протоколы будут вноситься в специальный государственный реестр.

Это должно минимизировать злоупотребления и позволит проверять достоверность документов в режиме реального времени.

Что это дает Украине

Введение нового техрегламента - это не только о безопасности.

Фактически речь идет об интеграции в европейское транспортное пространство. Украинские сертификаты смогут признаваться в ЕС, а производители получат более простой доступ к европейскому рынку.

Для потребителей это означает более современные и безопасные автомобили.

Когда заработают новые правила

Новый технический регламент вступит в силу через шесть месяцев после публикации.

Ожидается, что новые нормы начнут действовать уже в сентябре 2026 года.