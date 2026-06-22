Новые Range Rover в Китае продаются на 60 % дешевле, чем где-либо в мире

На китайском рынке, где наблюдается стремительная электрификация, спрос на традиционные премиальные автомобили с двигателями внутреннего сгорания существенно снизился. Как отмечает Carscoops, , местные дилеры предлагают роскошный кроссовер Range Rover Evoque L местного производства со скидкой, приближающейся к 60%. Стоимость этой модели упала с официальных 429 800 юаней (около 63 500 долларов) до 179 800 юаней (примерно 26 600 долларов), что является аномальным показателем для премиального сегмента.

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Согласно исследованию информационного агентства Bloomberg и данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, подобная ситуация характерна для всего рынка бензиновых автомобилей в КНР. Из-за значительных трудностей с реализацией складских запасов средняя скидка на автомобили с двигателями внутреннего сгорания за первые пять месяцев 2026 года выросла до 33 000 юаней (4 900 долларов), что почти вдвое превышает прошлогодний показатель в 17 000 юаней (2 500 долларов). Зато сегменты электромобилей и плагин-гибридов демонстрируют стабильный рост.

Кризис автомобилей с двигателями внутреннего сгорания распространился и на вторичный рынок КНР. Желание водителей обменять классические машины на электрические спровоцировало обвал остаточной стоимости. Только за май средняя цена сделки в сегменте автомобилей с двигателями внутреннего сгорания снизилась на 19%. В настоящее время типичный трехлетний подержанный бензиновый автомобиль в Китае сохраняет лишь 38% от своей первоначальной стоимости, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 60 процентов.

Возвращение к гибридам на рынке США

Совершенно противоположная ситуация сложилась в Северной Америке, которая в настоящее время является крупнейшим рынком для концерна JLR. Многие американские покупатели до сих пор проявляют заметную сдержанность в отношении покупки полностью электрического транспорта и отдают предпочтение проверенным решениям. Из-за недостаточно быстрого роста спроса на электромобили в США руководство компании подтвердило изменение своей первоначальной продуктовой стратегии.

Концерн JLR официально объявил о перепроектировании своей будущей линейки на архитектуре EMA, в которую войдут следующие поколения моделей Velar и Evoque, а также новый компактный внедорожник Defender. Несмотря на то, что изначально эти автомобили планировались исключительно как электромобили, теперь для них разрабатывают полноценные гибридные силовые агрегаты. Такой шаг призван удовлетворить запросы американских клиентов и укрепить позиции бренда в регионе, где полный отказ от двигателей внутреннего сгорания оказался преждевременным.