Новых авто до 20 тысяч евро в Германии стало почти вдвое меньше: статистика

Еще в 2021 году покупатели могли найти три новых автомобиля примерно за €10 000. Теперь таких предложений нет: самая дешевая новая машина стоит €13 590.

О выводах из собственных исследований рассказали эксперты службы неотложной помощи на дороге ADAC.

Немецких и японских авто в списке нет

Среди 16 наиболее доступных моделей нет ни одного автомобиля немецкого или японского производителя. Самым дешевым представителем германских брендов является VW Polo, но его базовая цена уже составляет €20380 и он в список не вошел.

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Большинство же доступных моделей – небольшие или субкомпактные автомобили. Самый дешевый из них – Dacia Sandero TCe 100 Essential, который стоит €13590.

Среди доступных автомобилей есть электромобили

В этом году впервые в список попали сразу три электромобиля: Dacia Spring, Leapmotor T03 и Renault Twingo E-Tech Electric. Пять лет назад новых электромобилей дешевле €20 000 на рынке не было.

Есть среди доступных моделей и более практичные варианты. В частности, Dacia Jogger предлагает семь мест, а Dacia Duster, KGM Tivoli и Citroën C3 Aircross относятся к самым доступным SUV.

С полным списком самых дешевых автомобилей именно по маркам и моделям, сформированных в алфавитном порядке, можно ознакомиться здесь. Щелкнув на соответствующее название автомобиля в левом столбце, можно просмотреть подробные технические данные в каталоге автомобилей ADAC.

Низкая цена – минимальная оснастка

ADAC отмечает, что многие автомобили в этом ценовом сегменте представлены именно базовыми комплектациями. Производители максимально упрощают оснастку, чтобы сохранить низкую стартовую цену.

Покупателям не следует ожидать премиальных функций – например, бесключевой доступ или камеры кругового обзора. В некоторых версиях может отсутствовать даже кондиционер.

Увеличение цен ADAC объясняет удорожанием производства и затрат по всей цепи создания автомобиля, а также увеличением количества технологий в современных моделях. В то же время бюджетные варианты на рынке все еще остаются – просто их выбор становится все меньше.