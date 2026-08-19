Новых авто до 20 тысяч евро в Германии стало почти вдвое меньше: статистика

ФОТО: сайт ADAC|
В этом году впервые в список вошли три электромобиля со стоимостью ниже этого ценового порога
Еще в 2021 году покупатели могли найти три новых автомобиля примерно за €10 000. Теперь таких предложений нет: самая дешевая новая машина стоит €13 590.
О выводах из собственных исследований рассказали эксперты службы неотложной помощи на дороге ADAC.
Немецких и японских авто в списке нет
Среди 16 наиболее доступных моделей нет ни одного автомобиля немецкого или японского производителя. Самым дешевым представителем германских брендов является VW Polo, но его базовая цена уже составляет €20380 и он в список не вошел.
Большинство же доступных моделей – небольшие или субкомпактные автомобили. Самый дешевый из них – Dacia Sandero TCe 100 Essential, который стоит €13590.
Среди доступных автомобилей есть электромобили
В этом году впервые в список попали сразу три электромобиля: Dacia Spring, Leapmotor T03 и Renault Twingo E-Tech Electric. Пять лет назад новых электромобилей дешевле €20 000 на рынке не было.
Есть среди доступных моделей и более практичные варианты. В частности, Dacia Jogger предлагает семь мест, а Dacia Duster, KGM Tivoli и Citroën C3 Aircross относятся к самым доступным SUV.
С полным списком самых дешевых автомобилей именно по маркам и моделям, сформированных в алфавитном порядке, можно ознакомиться здесь. Щелкнув на соответствующее название автомобиля в левом столбце, можно просмотреть подробные технические данные в каталоге автомобилей ADAC.
Низкая цена – минимальная оснастка
ADAC отмечает, что многие автомобили в этом ценовом сегменте представлены именно базовыми комплектациями. Производители максимально упрощают оснастку, чтобы сохранить низкую стартовую цену.
Покупателям не следует ожидать премиальных функций – например, бесключевой доступ или камеры кругового обзора. В некоторых версиях может отсутствовать даже кондиционер.
Увеличение цен ADAC объясняет удорожанием производства и затрат по всей цепи создания автомобиля, а также увеличением количества технологий в современных моделях. В то же время бюджетные варианты на рынке все еще остаются – просто их выбор становится все меньше.