Новый AUDI E7X: электрический кроссовер с разгоном до "сотни" менее чем за 4 секунды

Новый E7X сразу заявляет о себе как об одном из самых технологичных электрокроссоверов бренда, пишет CarNewsChina. По предварительным данным, модель способна разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,97 секунды, что ставит ее в один ряд с высокопроизводительными электромобилями премиум-сегмента.

Не менее исключительным является и аккумулятор: в E7X используется батарея емкостью 109 кВт-ч от CATL. Такой показатель прямо намекает на внушительный запас хода, хотя точные цифры производитель пока не раскрывает.

LiDAR и новое поколение автономных технологий

Одной из ключевых особенностей новинки стал LiDAR на крыше. В случае E7X он работает в паре с программной платформой Flywheel от Momenta. Эта система поддерживает функции NOA (Navigate on Autopilot), позволяющие автомобилю двигаться как на трассе, так и в городских условиях с минимальным вмешательством водителя. Фактически речь идет о следующем этапе развития полуавтономного вождения, где автомобиль становится еще более “умным” в сложном и оживленном трафике.

Ориентация на цифровую экосистему

E7X демонстрирует, что AUDI активно движется в направлении интеграции программного обеспечения и автомобильной инженерии. Использование больших моделей искусственного интеллекта, таких как Flywheel, означает, что автомобиль сможет постоянно обновлять свои функции и адаптироваться к поведению водителя и дорожным условиям.

Дебют на автосалоне и перспективы модели

Официальная премьера E7X состоится на нынешнем Пекинском автосалоне, где ожидается раскрытие полных технических характеристик, включая запас хода, конфигурации силовых установок и ценовую политику. Пока модель выглядит как серьезная заявка на конкуренцию в сегменте крупных электрических SUV, где важны не только динамика, но и программные возможности, автономность и технологичность