Новый Audi Q7 поразил экспертов Euro NCAP и получил отметку в 100% за безопасность

Как сообщает издание Motor1, крупный немецкий SUV не просто сохранил манекены на традиционные пять звезд, но установил абсолютный рекорд в специфической дисциплине. Оценка Post-Crash Safety измеряет происходящее с автомобилем сразу после удара.

Что происходит после удара

Для водителя и пассажиров это означает максимальные шансы на скорейшее спасение. Система экстренного вызова Audi автоматически связывается со спасателями, передавая точные координаты и данные о количестве людей в салоне. То есть, если после аварии все в машине потеряли сознание, помощь все равно приедет без звонков от свидетелей.

Еще одна критически важная фишка– система торможения после нескольких столкновений. Как только датчики фиксируют первый удар, электроника сама останавливает авто, затягивает "ручник" и включает "аварийку". Это сводит к минимуму риск того, что изуродованный кроссовер выкатится на встречную полосу и получит второй, часто роковой удар.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Быстрый доступ для спасателей

Эксперты также проверили, насколько легко достать людей из разбитой машины. Дверь Q7 разблокируются автоматически, замки ремней безопасности отстегиваются без труда, а электроника продолжает работать даже при повреждении основной сети. Кроме того, спасатели получают четкие инструкции, где именно резать металл, чтобы не наткнуться на высоковольтные провода или топливные магистрали.

Поскольку Audi Q7 официально продается в Украине и пользуется стабильным спросом в сегменте премиальных семейных кроссоверов, такие новости представляют собой весомый аргумент для покупателей. Выбирая большой автомобиль для семьи до семи человек, теперь можно быть уверенным не только в прочности кузова, но и в том, что машина сама позаботится о вас в самом плохом сценарии.