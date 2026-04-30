Новый Audi RS 5 покажут на Гран-при Формулы-1 в Майами

Главной технической инновацией модели стала система полного привода quattro с функцией Dynamic Torque Control, отмечает производитель. Это электромеханическое управление вектором тяги позволяет максимально эффективно реализовать потенциал авто, направляя крутящий момент на колесо с лучшим сцеплением, что делает управление в поворотах чрезвычайно острым и стабильным.

Силовая установка нового RS 5 состоит из мощного 2,9-литрового двигателя V6 с двойным турбонаддувом на 375 кВт (510 л.с.) и электродвигателя мощностью 130 кВт. Суммарная мощность системы достигает 470 кВт (639 л.с.). Благодаря такому сочетанию модель устанавливает новые стандарты топливной экономичности и производительности в своем классе.

Профессионалы за рулем и дух гонок

В программе Hot Laps участвуют два серийных Audi RS 5 без дополнительных технических модификаций. Автомобили получили эксклюзивную окраску в цвете Titanium с акцентами Lava Red, что отсылает к ливрее болида Формулы-1 Audi R26.

За руль новинок сядут легендарные пилоты Диндо Капелло и Маркус Винкельхок. Оба гонщика имеют богатую историю побед с Audi, в частности в американских сериях. Как отметил Винкельхок, ловкость RS 5 и работа системы Dynamic Torque Control лучше всего проявляются именно на таких сложных участках, как трасса в Майами.

Стратегическое наступление на рынке США

Выбор локации для премьеры не является случайным, ведь США является вторым по величине рынком для Audi в мире. Кроме спортивных новинок, бренд готовит масштабное обновление линейки кроссоверов. До конца года планируется выход флагмана Audi Q9, разработанного специально для американского рынка, а также новых Audi Q7 и Audi Q3.