Новый Bentley Torcal будет издавать не просто звук двигателя, а настоящую симфонию

О новой концепции звучания Bentley Dynamic Symphony рассказало издание IsideEVs со ссылкой на британского автопроизводителя. Мировая премьера первого серийного электромобиля Bentley Torcal запланирована на 23 сентября в Лондоне.

Вместо синтезатора – настоящий оркестр

В Bentley решили отказаться от распространенной практики, когда электромобилю искусственно добавляют звук бензинового или электрического двигателя через акустическую систему.

Инженеры компании пришли к выводу, что больше всего эмоций в звучании классических V8 вызывает не сам механический шум, а его ритм. Именно поэтому основой новой композиции стали ударные инструменты, воспроизводящие характерные пульсации восьмицилиндрового двигателя.

К записи также привлекли басовые инструменты, альта и полный симфонический оркестр.

За основу взяли легендарные двигатели Bentley

Прежде чем создать композицию, команда записала работу одного из классических двигателей V8 Bentley в студии и провела его детальный акустический анализ.

По словам разработчиков, исследование показало, что именно ритмическая структура звука, а не его механические обертоны, создает ощущение мощности и эмоциональности.

Новый саундтрек должен напоминать о знаменитых двигателях Bentley прошлого, в частности о 6¾-литровом V8, который десятилетиями был визитной карточкой марки, а также о компрессорных двигателях Bentley 1930-х годов.

Звук будет реагировать на нажатие педали

Bentley Dynamic Symphony не будет просто фоновой музыкой.

Система будет изменять звучание в зависимости от ускорения, скорости движения и действий водителя, стараясь передать те же эмоции, которые раньше обеспечивал бензиновый двигатель.

Таким образом компания стремится сохранить характер своих автомобилей даже после перехода на электрическую силовую установку.

Torcal открывает новую эпоху Bentley

Torcal станет первым серийным электромобилем британской марки. Название модель получила в честь природного заповедника Эль-Торкаль-де-Антекера в испанской Андалусии.

Новинка фактически станет электрической альтернативой Bentley Bentayga – нынешнему бестселлеру бренда. Именно поэтому компания уделяет особое внимание не только дизайну и техническим характеристикам, но и эмоциям от вождения.

Несмотря на то, что Bentley отложила полный переход на электромобили до середины 2030-х годов из-за более низкого, чем ожидалось, спроса в сегменте ультралюксовых электромобилей, проект Torcal остается одним из главных приоритетов бренда. Его официальная мировая премьера состоится 23 сентября в Лондоне.