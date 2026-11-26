Как сообщает портал CarNewsChina со ссылкой на сертификационные данные, сборником электромобиля займется совместное предприятие BMW-Brilliance в городе Шэньян. На местном рынке модель будет продаваться в единой комплектации под индексом 60L.

Главной сенсацией стали габариты машины. Колесная база китайского iX5 составляет 3165 миллиметров, что сразу на 60 миллиметров больше, чем у огромного BMW X7. Общая длина кузова составляет 5141 миллиметр, ширина – ровно два метра, а высота – 1744 миллиметра.

Зрительно кроссовер сохранил черты европейской версии, но получил опциональный пакет M-Sport с агрессивными бамперами и вытянутыми фарами. Интересно, что дверные ручки оставили классическими, несмотря на будущие жесткие правила аэродинамики. А вот вес откровенно удивляет: снаряженная масса составляет 2917 килограммов, а полная достигает массивных 3490 килограммов.

Что под капотом и почему это важно

Двигать эту 3,5-тонную глыбу будут два электромотора. Передний двигатель от компании ZF выдает 245 лошадиных сил, а задний агрегат напрямую от BMW прибавляет еще 322 силы. Суммарная отдача установки составляет серьезные 567 "лошадей", питающихся от батарей местного производителя Aesc Hebei.

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Запуск такой специфической модели является попыткой баварцев удержать позиции на самом большом авторынке мира. По данным аналитиков China EV DataTracker, с января по октябрь 2026 продажи BMW в Китае упали на 20,3 процента. На фоне этого немецкий автопроизводитель даже приступил к сокращению персонала, уволив около 1800 работников в начале ноября.

Что еще стоит знать об электрических BMW?

Напомним, ранее мы писали о интересный эксперимент с европейским BMW iX5. Энтузиасты решили проверить, сколько километров проедет кроссовер с полностью разряженной батареей емкостью 141 кВт-ч. Оказалось, что после появления нуля на приборной панели тяжелая машина способна преодолеть еще 35 километров, извлекая энергию из скрытого резерва.