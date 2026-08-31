Новый BMW X7 будет иметь V8 и технологии Neue Klasse: шпионские фото

BMW активно переводит модельный ряд на новую дизайнерскую и технологическую концепцию Neue Klasse, но будущий X7 не станет ее полной копией. Шпионские фотографии прототипа от Carscoops, проходивший испытания на Нюрбургринге, демонстрируют эволюционный подход к внешности.

Передняя часть сохранит большие "ноздри" радиаторной решетки и характерное для современных BMW разделенное расположение фар. При этом дизайн может получить черты последней 7 Series: горизонтальные планки решетки будут подчеркивать ширину кузова, а подсветка решетки останется доступной как опция.

Под камуфляжем также видны детали, заимствованные из нового X5. Вместо традиционных дверных ручек, прототип получил компактные элементы в форме крылышек. Задние фонари могут растянуться через дверь багажника и почти сойтись посередине, как в новых X3 и X5.

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Панорамный iDrive сменит салон

Значительно более масштабные изменения ожидаются в интерьере. Новый X7 должен получить панорамный iDrive, выводящий информацию вдоль нижней части лобового стекла. Технология впервые появилась на электрическом iX3 нового поколения и постепенно распространяется на другие модели BMW.

Панорамный дисплей дополняется центральным сенсорным экраном и отдельным проекционным дисплеем. В результате салон X7 получит гораздо более современную электронную архитектуру, даже несмотря на то, что внешность автомобиля останется более консервативной.

V8 может стать мощнее

Особое внимание привлекает силовая установка тестового автомобиля. Четыре выхлопных трубы свидетельствуют, что на тестах, вероятно, был прототип преемника BMW X7 M60i. Текущий X7 M60i использует 4,4-литровый V8 бензиновый с двойным турбонаддувом и мягкой гибридной системой. Его мощность составляет 530 лошадиных сил.

Для следующего поколения модели следует ожидать сохранения восьмицилиндрового двигателя, но его мощность может приблизиться к 607 л.с. или даже превысить эту отметку. По предварительным предположениям модель может получить обозначение M70. В то же время базовые версии BMW X7 могут использовать мягкие гибридные шестицилиндровые двигатели.

Их мощность может достигать около 400 "лошадок". Также не исключено появление первой для X7 плагин-гибридной модификации. Для сравнения, актуальный плагин-гибридный X5 развивает до 490 лошадиных сил.

Alpina готовит еще более дорогой X7

Интересно, что BMW X7 M70 вряд ли станет самой мощной и самой дорогой версией модели. После перехода Alpina под полный контроль BMW, бренд, по предварительным данным, может представить новый XB7. Такой автомобиль будет ориентироваться на покупателей, которым недостаточно возможностей стандартного X7 с V8.

Ожидается, что Alpina предложит свою интерпретацию флагманского внедорожника с большей мощностью и соответствующими изменениями в дизайне и оснащении. Появление нового XB7 также может повлиять на дальнейшую судьбу BMW XM, который остается одним из самых спорных автомобилей в современной линейке марки.

Электрический iX7 также будет