Новый бортовой грузовик Opel Vivaro получил более мощный дизель: сколько стоит рабочая лошадка

На выставке коммерческого транспорта IAA в Ганновере концерн Stellantis показал обновленную бортовую модификацию Opel Vivaro. Как пишет издание Carscoops, главной фишкой машины 2026 года модельного года стал новый 2,2-литровый турбодизель, который выдает 150 л.с. и 370 Нм крутящего момента.

Двигатель работает исключительно в паре с шестиступенчатой механической коробкой, передавая тягу на передние колеса. Новый мотор добавил 5 лошадиных сил и 30 Нм тяги по сравнению с предыдущим 2,0-литровым агрегатом.

Зрительно бортовая версия позаимствовала переднюю часть от рестайлингового фургона Vivaro. Задняя часть – это открытая грузовая платформа с откидывающимися бортами с трех сторон и удобными интегрированными подножками.

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Под металлическим каркасом дизайнеры упрятали пластиковый обвес для лучшей аэродинамики, а между фонарями обустроили дополнительный отсек для инструментов. В трехместном салоне все просто и практично: износостойкая ткань, жесткий пластик и базовая 5-дюймовая монохромная магнитола вместо дорогого сенсорного экрана. Цена на базовое шасси Opel Vivaro с дизелем в Германии стартует от 35 350 евро.

Альтернативы и родственники по платформе