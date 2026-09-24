Новый бортовой грузовик Opel Vivaro получил более мощный дизель: сколько стоит рабочая лошадка

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Opel Vivaro
На выставке коммерческого транспорта IAA в Ганновере концерн Stellantis показал обновленную бортовую модификацию Opel Vivaro. Как пишет издание Carscoops, главной фишкой машины 2026 года модельного года стал новый 2,2-литровый турбодизель, который выдает 150 л.с. и 370 Нм крутящего момента.
Двигатель работает исключительно в паре с шестиступенчатой механической коробкой, передавая тягу на передние колеса. Новый мотор добавил 5 лошадиных сил и 30 Нм тяги по сравнению с предыдущим 2,0-литровым агрегатом.
Зрительно бортовая версия позаимствовала переднюю часть от рестайлингового фургона Vivaro. Задняя часть – это открытая грузовая платформа с откидывающимися бортами с трех сторон и удобными интегрированными подножками.
Под металлическим каркасом дизайнеры упрятали пластиковый обвес для лучшей аэродинамики, а между фонарями обустроили дополнительный отсек для инструментов. В трехместном салоне все просто и практично: износостойкая ткань, жесткий пластик и базовая 5-дюймовая монохромная магнитола вместо дорогого сенсорного экрана. Цена на базовое шасси Opel Vivaro с дизелем в Германии стартует от 35 350 евро.
Альтернативы и родственники по платформе
- Для тех, кто готов пересесть на электромобиль, Stellantis оставил в линейке электрические версии с батареями на 42 или 69 кВт-ч.
- Интересно, что на американском рынке брат-близнец этой модели – RAM ProMaster City – вообще не имеет дизельных версий и продается с 1,6-литровым бензиновым турбомотором и автоматом.
- Однако для европейских и украинских реалий именно дизельный вариант на проверенной платформе EMP2 (которую также делят Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Toyota ProAce и Fiat Scudo) выглядит наиболее оптимальным выбором для бизнеса.