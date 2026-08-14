Новый BYD Qin Max стоит от 14 700 долларов и заряжается за 9 минут

Как сообщает CarNewsChina, BYD Qin Max вошел в семейство Dynasty и получил сразу девять комплектаций. Электрические версии имеют запас хода до 630 км, гибридные способны проезжать до 320 км только на электротяге, а суммарный запас хода составляет 2370 км.

Электрический Qin Max стартует от 16 200 долларов

Самый дешевый Qin Max вообще стоит 99 900 юаней, но это плагин-гибрид DM-i.

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Полностью электрическая версия стартует со 109 900 юаней или примерно 16 200 долларов. За эти деньги покупатель получает задний привод и заявленный запас хода 530 км по циклу CLTC.

Более дорогие комплектации могут проехать до 630 км. Максимальная цена электрического Qin Max составляет 143 900 юаней, около 21 200 долларов.

Для сравнения, BYD Seal 06 в Китае находится практически в том же ценовом диапазоне. Это не случайность, ведь обе модели технически почти одинаковы.

Авто24 уже писал о BYD Seal 06, также выпускаемый в электрической и гибридной версиях. Модель относится к другой дилерской линейке BYD, но использует родственную технику.

Зарядка от 10 до 97% занимает 9 минут

Электрический Qin Max оснащен батареей Blade второго поколения и поддерживает новую систему BYD Flash Charging.

По заявлению производителя, при температуре нормальной аккумулятор можно зарядить от 10 до 70% примерно за пять минут, а от 10 до 97% - за девять минут.

Правда, для этого необходима соответствующая мегаваттная зарядная станция BYD. Пиковая мощность фирменной системы достигает 1500 кВт.

Авто24 уже рассказывал, как BYD заряжал электромобиль почти полностью за 12 минут, даже после охлаждения до -30°C.

В Канаде BYD также готовит собственную сеть сверхмощных Flash Charging станций, где заряжание должно занимать примерно столько же времени, как обычная заправка горючим.

До 322 л.с. и разгон до сотни примерно за 5 секунд

Для Qin Max EV доступны два электродвигателя.

Базовый развивает 120 кВт или 161 л.с. Более мощный мотор имеет 240 кВт, что соответствует 322 л.с.

В топовой версии крутящий момент превышает 400 Нм, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает около пяти секунд.

При этом автомобиль остается заднеприводным.

Гибрид может проехать до 2370 км.

Версия Qin Max DM-i использует пятое поколение гибридной системы BYD.

В ее состав входит 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 74 кВт или 99 л.с., и электромотор на 175 кВт, что соответствует примерно 235 л.с.

Покупателям предлагают варианты с электрическим запасом хода 230 или 320 км по китайскому циклу.

Заявленный средний расход бензина составляет 2,59 л/100 км, а общий запас хода с полным баком и заряженной батареей достигает 2370 км.

Самый дешевый гибрид стоит 99 900 юаней, а самый дорогой – 129 900 юаней, или около 19 100 долларов.

По размерам это уже большой автомобиль.

Длина Qin Max составляет 4866 мм, ширина 1880 мм, высота 1495 мм.

Колесная база равна 2820 мм.

То есть автомобиль по своим габаритам уже заметно больше типичных компактных седанов, хотя BYD формально относит его к B-сегменту китайского рынка.

Подвеска спереди выполнена по схеме McPherson, сзади установлена независимая пятирычажная конструкция.

В дорогостоящих комплектациях появляется система DiSus-C с электронным управлением амортизаторами и функцией предварительного анализа дороги.

LiDAR стоит еще 1800 долларов

Для части комплектаций доступна система помощи водителю God's Eye B.

Она использует LiDAR и поддерживает ассистированное управление как на автомагистралях, так и в городе. Автомобиль может помогать с перестройкой, проездом развязок и объездом помех.

Доплата за систему составляет 12 000 юаней или примерно 1800 долларов.

BYD также заявил о специальной политике ответственности. Компания обещает брать на себя ответственность за аварии, если система использовалась в соответствии с установленными правилами.

Речь идет при этом не о полностью автономном управлении, а о системе уровня L2+.

В салоне есть большой экран и холодильник

Центральным элементом салона стал 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы.

Также автомобиль получил проекционный AR-HUD.

Еще одна необычная для этого ценового сегмента опция – встроенный холодильник, который может как охлаждать, так и подогревать продукты или напитки.

BYD все активнее переносит подобную оснастку из дорогих моделей в массовый сегмент.

Qin Max и Seal 06 почти одинаковы

Самая интересная особенность Qin Max состоит в том, что BYD фактически создал конкурента самому себе.

Только за два дня до премьеры Qin Max компания представила обновленный Seal 06. Оба автомобиля имеют колесную базу 2820 мм, а разница в длине составляет всего несколько миллиметров.

Силовые установки тоже одинаковы.

Гибридные версии используют 1,5-литровый двигатель мощностью 74 кВт и электромотор на 175 кВт. Электромобили получают моторы на 120 или 240 кВт и запас хода 530 или 630 км.

Обе модели оснащаются Blade Battery второго поколения, Flash Charging, системой God's Eye, подвеской DiSus-C, мультимедиа DiLink 150, AR-HUD и холодильником.

Фактически отличаются, прежде всего, внешность, оформление интерьера и комплектации.

Зачем BYD два почти одинаковых автомобиля

Причина кроется в структуре продаж BYD в Китае.

Qin Max принадлежит к семейству Dynasty, в то время как Seal 06 продается через сеть Ocean. Это две параллельные модельные и дилерские линейки одного производителя.

BYD уже не в первый раз создает технически близкие автомобили для разных семейств.

Такой подход позволяет одному концерну охватывать больше покупателей, не разрабатывая совершенно новую платформу для каждой модели.

В то же время это создает внутреннюю конкуренцию, ведь покупателю приходится выбирать между двумя почти одинаковыми автомобилями по схожей цене.

Seal 06 уже идет в Украину

Для украинского рынка эта пара особенно интересна из-за того, что одна из моделей уже заявлена для поставок.

Как ранее сообщал Авто24, в Украину готовят партию BYD 2026 модельного года. Среди автомобилей есть Seal 06 DM-i, Seal 06 GT, а также Qin L в гибридной и электрической версиях.

Qin Max в этом списке пока не называли, поскольку модель только что вышла на китайский рынок.

Впрочем, учитывая популярность BYD в Украине и активность независимых импортеров, появление новинки у нас вполне возможно. Это уже заключение, а не официально подтвержденный план BYD.

Если Qin Max попадет на украинский рынок, то его главным соперником может стать не Tesla или Volkswagen, а практически идентичный BYD Seal 06.