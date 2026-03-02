Котики рекламируют в Британии новый китайский автомобиль Chery Omoda 7

Omoda 7 в модельном ряду бренда позиционируется между моделями Omoda 5 и Omoda 9, отмечает Auto24. Публичный дебют состоялся во время Лондонской недели моды. Для создания нужного настроения привлекли модель Дениз Онану, известную как двойница Кейт Мосс и она продвигала авто под слоганом “Я не супермодель, но эта машина - супермодель”, а сами автомобили использовали для перевозки дизайнеров и моделей по городу, сообщает Carscoops.

Однако самым ярким элементом кампании стали коты. Чтобы продемонстрировать шумопоглощающее стекло, компания позволила десяткам пушистиков лазить по кузову. Снаружи они громко мурлыкали, но в салоне царила мертвая тишина. Маркетинг получился милым - и точно оригинальным.

Цветы, снег и дождь вместо трека

Чтобы подчеркнуть наличие ароматических режимов в салоне, кроссовер буквально засыпали тысячами ярких цветов. А для демонстрации возможностей гибридной силовой установки авто облили искусственным снегом и дождем.

Технические характеристики Omoda 7

Несмотря на яркую маркетинговую обертку, технически Omoda 7 довольно прагматичный автомобиль. Плагин-гибридная версия оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем в паре с батареей емкостью 18,3 кВт-ч. Суммарная мощность составляет 201 л.с., а крутящий момент - 365 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 8,4 секунды. Заявленный запас хода в комбинированном режиме превышает 1100 км без дозаправки и подзарядки. Также будет доступна бензиновая версия с 1,6-литровым двигателем мощностью 145 л.с. и 275 Нм крутящего момента.

Оснащение и цены

В интерьере установлено 15,6-дюймовый центральный дисплей мультимедиа и 10,25-дюймовую цифровую панель приборов. В Великобритании цены стартуют от 29 915 фунтов стерлингов ($40 600) за бензиновую версию и от 32 000 фунтов стерлингов ($43 400) за плагин-гибрид.

Бренд Omoda активно расширяется на западных рынках и ищет собственную идентичность. В то время как большинство компаний делают упор на цифрах и технических характеристиках, китайская марка делает ставку на эмоции, дизайн и настроение.